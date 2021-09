Belen Rodriguez: “Voglio dirlo alle donne che hanno appena partorito”, le parole della showgirl non sono passate inosservate.

Un inizio col botto per la nuova edizione di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin è iniziato lo scorso sabato e, da quest’anno, andrà in onda anche di domenica. Un doppio appuntamento imperdibile, dove si racconteranno alcuni tra i personaggi più amati del nostro mondo dello spettacolo. E tra gli ospiti della prima puntata c’è stata anche lei, la meravigliosa Belen Rodriguez.

Neo mamma di Luna Marì, la sua secondogenita nata dall’amore con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina ha raccontato le emozioni della seconda gravidanza e dell’arrivo della piccola. Non è mancato, però, un consiglio importante per tutte le donne che hanno appena partorito.

Belen Rodriguez, il messaggio importante a Verissimo: “Voglio dirlo alle donne che hanno appena partorito”

“Voglio dirlo alle donne che hanno appena partorito e vogliono subito rimettersi in forma”. Un messaggio importante, quello che Belen ha lanciato nel corso della sua intervista a Verissimo, trasmessa lo scorso sabato. La conduttrice di Tu si que vales ha raccontato i dettagli del malore avuto quando è tornata a lavoro, dopo solo una settimana dal parto.

“Ho fatto un pasticcio e questa è una cosa che voglio dire anche a tante donne che dopo il parto vogliono tornare subito in forma. Io perché ho preso i drenanti naturali, avendo deciso di non allattare più. La mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro d’acqua e sono andata in disidratazione”. Queste le parole di Belen, che spiega di aver causato lei stessa il suo malessere e di aver rischiato grosso.

Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e la bellissima argentina si è ripresa dopo pochi giorni. Questa sera la rivedremo in onda a Tu si que vales, come tutti i sabato sera. E voi, state seguendo la trasmissione di Maria De Filippi?