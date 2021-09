Avete mai visto Elodie acqua e sapone? Sul suo canale Instagram, è spuntato uno scatto acqua e sapone: le immagini a confronto.

È tra le cantanti più amate ed apprezzate del panorama musicale nostrano, Elodie. Cavalcata l’onda del successo subito dopo la sua partecipazione ad Amici, la cantante romana ha saputo riscuotere un’attenzione particolare sin dal primo momento. E l’ha saputo fare, sia chiaro, non soltanto per il suo forte e determinato carattere, ma anche, e soprattutto oseremmo dire, per il suo immenso talento. Con la voce grintosa e un timbro più unico che raro, la splendida Di Patrizi è tra le voci più affermate della musica italiana.

Amatissima e seguitissima anche sul suo canale social ufficiale, Elodie non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico social. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto acqua e sapone. Cosa significa? La risposta è semplicissima: in questa foto, la cantante si mostra completamente senza trucco. Insomma, come mamma l’ha fatta! Voi, però, l’avete mai vista? State tranquilli, ci pensiamo noi: ecco le immagini a confronto!

Elodie acqua e sapone: le immagini a confronto, avete visto anche voi?

Davvero incredibile lo spettacolo che Elodie ci ha regalato nel corso della prima puntata di ‘Da Grande’, vero? Ebbene: a quanto pare, sembrerebbe che anche domani, Domenica 26 Settembre, la cantante romana sarà tra le protagoniste indiscusse. È proprio per questo motivo che, prima di ammirarla in tutta la sua bellezza, siamo andati a spulciare il suo canale Instagram. Ed abbiamo rintracciato uno scatto davvero incredibile.

Voi avete mai visto Elodie acqua e sapone? Ebbene: noi si. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima! Alcuni mesi fa, sul suo canale Instagram, la cantante ha mostrato una foto in cui è completamente senza trucco. Ed ha riscosso un successo davvero impressionante. Perché? Beh, la risposta è semplicissima: che sia truccata o struccata, Elodie è sempre splendida! Guardate un po’ qui:

Eccola qui, Elodie acqua e sapone! Letteralmente senza un filo di trucco sul viso, col costume da bagno e coi capelli tutti tirati all’indietro, la cantante si è mostrata in tutta la sua bellezza al naturale!