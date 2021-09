Gf Vip, il fidanzato è in ospedale: “Oggi ti operi…”, momento delicato

Il fidanzato dell’ex concorrente del GF VIP è in ospedale: “Oggi ti operi…”, momento delicato per l’ex gieffina

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato un lungo post sui social, informando i suoi seguaci sull’operazione che avrebbe dovuto subire il fidanzato. L’ex gieffina ovviamente ha fatto anche un grande in bocca al lupo al suo compagno, dimostrandole affetto e vicinanza.

GF VIP, il fidanzato è in ospedale: ecco le sue parole

Il fidanzato di Guenda Goria è in ospedale: ad annunciarlo è stata proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip con un lungo post su Instagram. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha scritto sui social: “Forza amore mio! Siamo insieme anche in questa battaglia. Oggi ti operi alla corde vocali. Cominciamo insieme il gioco del silenzio”.

L’ex gieffina ha poi proseguito: “Non potrai parlare per un po’, quindi, mi impegnerò ad ascoltare i tuoi sguardi e i tuoi silenzi. La vita ci accomuna anche in questo: finita la mia convalescenza, comincia la tua”. Come sappiamo, infatti, anche la Goria ha dovuto subire un intervento abbastanza delicato ed ha da poco finito la convalescenza.

La Goria ha poi spiegato che il compagno non voleva affrontare questa operazione perchè non “ama gli aghi”, ma alla fine è stato molto coraggioso.

“Siamo due ragazzi umili che si impegnano per costruire progetti e creare cose belle.

Sono fiera di noi” – ha chiosato – “Sei entrato nel mio cuore e sei famiglia”.

Il post della Goria risale a due giorni fa. Oggi, invece, l’ex gieffina ha pubblicato alcune stories insieme al suo compagno, tranquillizzando i fan: “Sta bene“. Il fidanzato è uscito anche dall’ospedale e adesso inizia la lunga convalescenza.