Panico nella casa del GF VIP 6: “Sta soffocando”, chiama tutti i coinquilini per farsi aiutare: ecco cos’è successo

Attimi di paura nella casa del Grande Fratello Vip: un concorrente ha rischiato di strozzarsi. Immediato l’intervento di tutti gli altri coinquilini. Fortunatamente non è successo nulla di grave.

GF VIP 6, panico nella casa: “Sta soffocando”

Panico nella casa del Grande Fratello Vip: Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha rischiato di strozzarsi. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia erano quasi tutti in cucina.

Ad un certo punto, Nicola ha iniziato a tossire, attirando l’attenzione di Giucas Casella e Francesca Cipriani, che erano vicini a lui. La soubrette si è avventata sul suo coinquilino, temendo per lui il peggio.

“Ragazzi ma sta soffocando, nessuno lo vede?“, ha esclamato la Cipriani. La gieffina ha cercato di aiutare Pisu dandogli alcune pacche dietro alla schiena. Il figlio di Patrizia Mirigliani avverte il colpo ed indietreggia, tanto che Ainett Stephens esclama: “Gli fai sputare un rene e anche un polmone a questo povero ragazzo”.

STO MORENDO #GFVIP pic.twitter.com/SPgkHB2kOq — g i a d i n a (@atypicalgl) September 21, 2021

Poco dopo Pisu, che è entrato nella casa durante la seconda puntata del reality show, si è ripreso, probabilmente anche grazie all’aiuto della Cipriani. Lo spavento per lui e per la coinquilina accorsa in aiuto è stato grande. L’importante però è che sia andato tutto bene.

Il filmato ha fatto il giro del web e sui social, oltre ad ironizzare, molti si sono complimentati con la Cipriani, che in questi casi si dimostra sempre molto sensibile. Il suo intervento è stato repentino ed ha recato sicuramente aiuto al suo coinquilino.