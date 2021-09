“Il nostro mondo si tinge di azzurro”: lo splendido annuncio della coppia, è un maschietto! Boom di likes per il post.

“Bebè mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro“. Con queste parole, l’amatissima coppia ha annunciato il sesso del bebè che in arrivo. Un annuncio che ha fatto impazzire i fan, che non hanno perso tempo ad invadere il post con like, commenti ed auguri.

Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia, annunciata attraverso Instagram qualche ora fa. Lo scatto apparso sui social è dolcissimo: lui è seduto sul divano e bacia il pancino, sempre più grande, di lei. Guardiamolo insieme!

L’annuncio della coppia fa impazzire i fan: “Il nostro mondo si tinge di azzurro”, maschietto in arrivo

Un amore nato in tv, sul quale in molti avevano anche qualche dubbio. Parliamo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che si sono incontrati ed innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ebbene, i due stanno per diventare genitori! E, da qualche ora, sappiamo anche il sesso del bebè in arrivo: si tratta di un maschietto! Un annuncio arrivato attraverso Instagram e che ha fatto impazzire i numerosi fan della coppia. Una gioia immensa per i due ex gieffini, che dall’esperienza nella casa più spiata della tv non si sono separati nemmeno un attimo.

Si tratta del primo figlio per Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, e della seconda gravidanza per Clizia, già mamma di Nina, nata dall’amore con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Una valanga di auguri ha invaso il post della siciliana: non possiamo che unirci a loro e mandare un grosso abbraccio virtuale a mamma Clizia e papà Paolo!