È stata una delle letterine di Passaparola fino al 2001: sono trascorsi 21 anni da quel momento, rivederla oggi vi lascerà di stucco.

Ricordate il fantastico gioco pre-serale di Gerry Scotti su Canale 5? Come dimenticarlo! In onda a partire dal 1999, il simpaticissimo conduttore è stato la colonna portante del famosissimo e mitico programma ‘Passaparola’. Vero e proprio quiz, con domande appartenenti a ciascun disciplina, balletti e momenti divertenti, il game show ha riscosso un successo indescrivibile. Ed è andato in onda fino al 2008. Davvero incredibile, vero? E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Tra le presenze fisse del programma, oltre al simpaticissimo conduttore, vi erano proprio loro: le Letterine. Quante ne abbiamo conosciuto nel corso degli anni? Decisamente tantissime! Tra queste, però, è davvero impossibile dimenticarci di lei. Giovanissima, ma con un fascino davvero irresistibile, la ballerina ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, una volta terminata la sua esperienza nel 2001, l’abbiamo vista anche in diversi altri programmi televisivi. Ad oggi, però, cosa fa? E, soprattutto, com’è diventata?

È stata una letterina di Passaparola: cosa fa oggi e com’è diventata dopo 21 anni

Entrata a far parte del cast di Passaparola come letterina il 13 Settembre del 1999, la giovanissima vi è rimasta e ne è diventata una colonna portante fino al 2000. Stiamo parlando proprio di lei: Vincenza Cacace. La ricordate? Impossibile non farlo, avete ragione! Protagonista per circa due edizioni del programma, la ballerina ha cavalcato la cresta dell’onda sin dal primo momento. Tanto è vero che, una volta terminata la sua esperienza, ha avuto la possibilità di prendere a diversi altri programmi televisivi. A partire, quindi, da ‘La Corrida’, sempre al fianco di Gerry Scotti, fino al timone de ‘Sipario del TG 4’.

Sono ormai diversi anni, però, che Vincenza Cacace non figura più come volto fisso sul piccolo schermo, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è diventata? Sempre bellissima, e ce lo dimostrano i suoi scatti social, sembrerebbe che Vincenza abbia detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia. Adesso, invece, è felicemente sposata e madre di due splendidi bambini.

Vi farebbe piacere rivederla sul piccolo schermo?