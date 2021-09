Alberto di Monaco, avete mai visto suo figlio? Ha festeggiato i suoi 18 anni

Alberto di Monaco, avete mai visto suo figlio? Lui si chiama Alexandre ed ha appena festeggiato i suoi 18 anni: quando lo vedrete, resterete di stucco.

Dopo la ‘presentazione’ di Jazmin Grace Grimaldi, figlia di Alberto di Monaco riconosciuta nel 2006 ed avuta da una precedente relazione, non possiamo fare a meno di mostrarvi lui: Alexandre! Nato dalla relazione del principe con Nicole Coste, il giovanissimo ha da poco compiuto 18 anni. E, da come mostrato dalle foto pubblicate sul settimanale ‘Chi’, è davvero bellissimo!

“E’ nato da un amore ed è stato riconosciuto… E’ nato due anni prima che cominciasse la relazione tra suo padre e Charlene”, ha detto mamma Nicole al settimanale ‘Chi’. Ribadendo, tra l’altro, quanto, sin da subito, il principe Alberto di Monaco si sia impegnato ad essere un padre molto presente col giovane Alexandre. E quanto, soprattutto, si sia impegnato a rendere partecipe suo figlio nella sua vita. “Alberto si è sempre assunto il ruolo di padre e non abbiamo mai concluso alcun accordo economico. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia”, ha detto ancora la Coste sulla pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini. A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete mai visto?

Avete mai visto Alexandre, il figlio di Alberto di Monaco?

È proprio sulle pagine del giornale ‘Chi’ che, in esclusiva, sono state mostrate le festa che Alberto di Monaco e Nicole Coste hanno organizzato per i 18 anni del loro figlio Alexandre. Ed è proprio qui che la mamma del giovane ragazzo, oltre che parlare di lui e dei suoi prossimi progetti, non ha potuto fare a meno di spendere due parole per il padre di suo figlio. “Alberto è molto protettivo nei confronti del figlio”, ha detto la bella Nicole. Concludendo, poi, di essere soliti a prendere decisione insieme. E di avere ruoli complementari.

La domanda, però, adesso sorge spontanea: voi l'avete mai visto? Ci pensiamo immediatamente! Ecco a voi Alexandre Grimaldi Coste:

In questa foto, il giovane ragazzo è in compagnia di sua madre Nicole e suo padre Alberto. Un quadretto davvero splendido, non credete?