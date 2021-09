Amici, Flaza in lacrime: Lorella Cuccarini commossa per la sua storia ‘particolare’

Lorella Cuccarini ha avuto modo di ascoltare la storia personale della sua allieva Flaza: il racconto della ragazza la commuove.

L’amore per la musica è stato in grado di condurla fino ad Amici e certamente la spingerà anche oltre. Flaza, tra gli allievi di canto di quest’anno, ha scoperto prestissimo questa passione che emerge anche dal racconto della sua storia.

La ventenne originaria di Fregene, il cui vero nome è Flavia Zardetto, ha alle spalle una storia molto coinvolgente di cui ha reso partecipe anche la sua insegnante Lorella Cuccarini.

Quest’ultima, diventata coach di canto della scuola a partire da quest’anno, ha voluto fortemente la ragazza nel programma: vediamo qual è stata la sua reazione nell’ascoltare la toccante storia di Flaza.

Amici, Flaza: “Li ho delusi”, la commovente storia dell’allieva

Per affermare la sua passione per la musica, Flaza ha dovuto lottare prima di tutto contro la sua famiglia: “Mia madre non credeva in me”, ha confidato alla sua insegnante. Ha anche ammesso le proprie mancanze: “Non sono stata una figlia studiosa, ho sempre faticato per quello che mi interessava. A scuola ho perso un anno e li ho delusi, perché quando pensavo di potermi dedicare a quello che volevo fare ho avuto un anno in più sulle spalle da fare”, ha raccontato.

La Cuccarini non è rimasta affatto indifferente a quanto confessato dalla giovane e, visibilmente commossa, ha detto: ” Adesso siamo qui e ce l’abbiamo fatta. Il cammino è lungo ma l’obiettivo è quello di rimanere dentro il più possibile”.

Tanta l’emozione sia per l’allieva che per la docente: siamo certi che insieme faranno un percorso meraviglioso.