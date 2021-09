Anticipazioni della puntata di Domenica In del 26 Settembre: in studio ci saranno ospiti eccezionali, ecco tutti i loro nomi.

Nuova Domenica e, come al solito, nuova puntata di Domenica In. A distanza di una settimana dal suo ritorno in tv, la splendida Mara Venier regalerà al suo pubblico delle ore davvero imperdibili ed incredibili. A partire dalle ore 14:00, infatti, la padrona di casa sarà al timone di un nuovo appuntamento del suo programma domenicale. E, come tutte le altre puntate precedenti, anche in questa si alterneranno degli ospiti davvero fenomenali. Nel corso della puntata scorsa, ad esempio, abbiamo assistito al ritorno di Mahmood, ma anche di tantissimi altri personaggi dello spettacolo italiano, ma cosa accadrà, invece, oggi? Ebbene: la puntata di Domenica In del 26 Settembre, secondo alcune anticipazioni, sarà letteralmente imperdibile.

Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che gli ospiti previsti per questa puntata non soltanto saranno numerosissimi, ma anche famosissimi ed amatissimi. Ovviamente, si offrirà ampio spazio all’emergenza Coronavirus. Ma non solo. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Domenica In del 26 Settembre, chi sono gli ospiti? Le anticipazioni

Mancano ancora pochissime ore per una nuova puntata di Domenica In, ma cosa succederà oggi 26 Settembre? Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che questa puntata, così come tutte le altre precedenti, sarà ricchissima di ospiti davvero incredibili. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ecco i dettagli:

Da quanto si legge, sembrerebbe che, come al suo solito fare, Mara Venier offrirà ampio spazio alla tematica del Coronavirus. E, con Matteo Bassetti e Francesco Vaia, dedicherà il suo tempo ai più piccini. Con i due esperti, ci saranno anche loro: Elisabetta Gregoraci e Serena Autieri. Ma non solo. Chiusa la parentesi Covid, la padrona di casa accoglierà nel suo studio:

Orietta Berti: reduce dal successo del singolo ‘Mille’, la cantante è pronta a ritornare sul piccolo schermo come giudice di The Voice Senior;

Margherita Buy: l’amatissima attrice sarà una delle protagoniste del nuovo film di Nanni Moretti;

Marco Masini, che da poco ha festeggiato il suo compleanno;

Francesco Merola: è con lui che si farà un grande omaggio a Mario Merola, amatissimo cantante, scomparso nel 2006.

Insomma, una puntata imperdibile. Siete d’accordo?