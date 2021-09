Anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 26 Settembre: graditissimo ritorno ed ospiti eccezionali, ci sarà anche lei.

Dopo l’incredibile puntata di ieri, Sabato 25 Settembre, non vedete l’ora di assistere ad un nuovo appuntamento di Verissimo? Come darvi torto, d’altra parte! Per un nuovo anno consecutivo, la splendida Silvia Toffanin è al timone dell’amatissimo programma. E, per la prima volta in assoluto, non soltanto fa compagnia il suo pubblico nel classico Sabato pomeriggio, ma anche la Domenica a partire dalle ore 16 in poi. Cosa accadrà, però, nel corso della puntata di oggi, Domenica 26 Settembre? E, soprattutto, chi saranno gli ospiti che si racconteranno alla padrona di casa?

Nel corso della puntata di ieri, abbiamo visto alternarsi nello studio televisivo di Cologno Monzese, il fior fiore dello spettacolo italiano, ma oggi cosa accadrà? Ebbene: stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che la puntata odierna sia, ancora una volta, davvero imperdibile. E ricca di ospiti fantastici. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Verissimo, anticipazioni puntata di Domenica 26 Settembre: tutti gli ospiti

Da quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che la puntata di Domenica 26 Settembre di Verissimo sarà letteralmente imperdibile. E ricca di ospiti davvero fenomenali. Siete pronti a scoprirli anche voi nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente:

Ecco chi saranno gli ospiti della puntata di Verissimo di quest’oggi:

Sonia Bruganelli: per la prima volta opinionista del GF vip, l’amatissima romana rivelerà le sue emozioni e sensazioni in queste nuove vesti. Ma non solo. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la Bruganelli parlerà anche del suo rapporto con suo marito. E rivelerà quanto Paolo Bonolis sia una presenza fondamentale nella sua vita;

per la prima volta opinionista del GF vip, l’amatissima romana rivelerà le sue emozioni e sensazioni in queste nuove vesti. Ma non solo. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la Bruganelli parlerà anche del suo rapporto con suo marito. E rivelerà quanto Paolo Bonolis sia una presenza fondamentale nella sua vita; Al Bano: da poco diventato nonno per la terza volta, il cantante racconterà le sue emozioni prima ancora di partire per una nuova avventura. Tra pochissime settimane, infatti, sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle;

da poco diventato nonno per la terza volta, il cantante racconterà le sue emozioni prima ancora di partire per una nuova avventura. Tra pochissime settimane, infatti, sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle; Claudio Amendola: giudice di Star in the Star, l’attore romano si svelerà senza troppi peli sulla lingua alla padrona di casa.

Insomma, diciamoci la verità, la puntata sarà davvero imperdibile. Noi non vediamo l’ora che inizi, voi?