Tra gli ospiti di Domenica In ci sarà Francesco Merola, figlio del grandissimo Mario, ma chi è? Età, Instagram e compagna.

La puntata di Domenica In che inizierà tra qualche ora, ne siamo certi, sarà una puntata dedicata, ovviamente, all’informazione e all’attualità, ma anche all’arte. Ospiti in studio Marco Masini, che recentemente ha compiuto gli anni, e Margherita Buy, protagonista indiscussa del nuovo film di Nanni Moretti, la padrona di casa offrirà ampio spazio ad un grandissimo della musica napoletana ed italiana. Facciamo riferimento proprio a lui: Mario Merola. A distanza di 15 anni dalla sua tragica scomparsa, la padrona di casa di Domenica In ha intenzione di omaggiarla davvero alla grande. E chi può farlo meglio di suo figlio Francesco?

Leggi anche –> Margherita Buy, sua figlia Caterina è bellissima: quel dettaglio non sfugge

Nel corso della seconda diretta di Domenica In, quindi, Francesco Merola sarà ospite nello studio televisivo. Ed omaggerà suo padre Mario. In attesa di poter assistere a questo momento imperdibile, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? A partire dalla sua età fino alla vita privata e canale Instagram, scopriamo tutto quello che sappiamo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Francesco Merola, chi è il figlio di Mario Merola: età, Instagram e vita privata

Tra qualche ora, quindi, Francesco Merola sarà tra gli ospiti di Domenica In per omaggiare il grande Mario Merola, suo padre. In attesa di poter assistere a questo incredibile spettacolo da vicino, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Leggi anche –> Avete mai visto la sorella di Marco Masini? Due gocce d’acqua

Francesco Merola è nato a Napoli. E, seppure non sappiamo quanti anni abbia, sappiamo per certo che è il terzo figlio del grandissimo Mario e di sua moglie Rosa. A differenza dei suoi due fratelli, il buon Francesco è l’unico della famiglia che ha seguito le orme di suo padre. E, diciamoci la verità, lo sta facendo egregiamente. Con una carriera alle spalle davvero impressionante, Merola è un ottimo erede per la musica napoletana.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Le notizie, a quanto pare, sono piuttosto minime. Sul suo canale Instagram ufficiale, però, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti in compagnia della sua compagna. Lei si chiama Marianna.

Noi non vediamo l’ora che arrivi il suo momento a Domenica In. Voi?