Elettra Lamborghini, avete mai visto sua sorella? Chi è e cosa fa nella vita

Chi è Ginevra Lamborghini: professione, vita sentimentale e la grande passione che la accomuna alla sua famosa sorella Elettra.

Tutti sanno che l’amatissima Elettra Lamborghini, reduce dal successo del suo ultimo tormentone estivo “Pistolero”, ha diversi fratelli: un maschio, Ferruccio, e tre sorelle, Flaminia, Lucrezia e Ginevra.

Quest’ultima avrebbe dovuto partecipare alla scorsa edizione del GF Vip, ricordate? L’avete mai vista? Sappiate che se Elettra è da anni un volto famoso sia sui social che in tv, Ginevra non è affatto da meno, anzi. Le due sono molto più simili di quanto si possa immaginare, visto che hanno una grande passione in comune.

Scopriamo quindi di cosa si tratta e le altre curiosità sulla bellissima ereditiera!

Curiosità su Ginevra Lamborghini: tutto ciò che c’è da sapere sulla sorella della famosa Elettra

Nata a Bologna il 25 Settembre del 1994, dopo le scuole superiori Ginevra ha intrapreso la facoltà di scienze politiche e relazioni internazionali alla Cattolica di Milano per poi cambiare indirizzo e trasferirsi all’Università di Bologna, dove ha studiato Cultura e tecnica del fashion.

Lavora nell’azienda di famiglia, dove si dedica al settore delle comunicazioni. Ciò che la accomuna con Elettra è soprattutto l’amore per la musica: sul web è possibile ascoltare i suoi inediti oltre a bellissime cover di grandi artisti. Il suo primo singolo su Spotify, “Scorzese”, è uscito nel 2020.

Non sappiamo se la bella Ginevra sia attualmente fidanzata, ma di certo l’affetto dei fan non le manca: su Instagram la cantante vanta quasi 62 mila follower, numero destinato certamente a crescere.