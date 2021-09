Enrico Papi, sapete dove vive? Il ‘retroscena’ che non tutti conoscono

Enrico Papi è un conduttore amatissimo ed apprezzatissimo, ma siamo certi che non tutti sanno dove vive? Non avreste mai immaginato questo retroscena.

È finalmente ritornato in Mediaset, Enrico Papi. E, da come abbiamo potuto constatare nel corso di queste due prime puntate di Scherzi a Parte, sembrerebbe averlo fatto nei migliori dei modi. Dopo anni su TV8 al timone di ‘Name that Tune’ e ‘Guess my age’, l’amatissimo conduttore si è messo al timone di un famosissimo e seguitissimo programma. E ne ha dato un ‘taglio’ del tutto personale. Vi state divertendo anche voi con gli ‘scherzi in diretta’? Come darvi torto, d’altra parte!

Cosa sappiamo, però, su Enrico Papi? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di sua moglie, con la quale è convolato a nozze poco meno di 25 anni fa, e di sua figlia Rebecca, ma siete curiosi di sapere dove vive? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il simpaticissimo conduttore televisiva e la sua famiglia non vivano in Italia. Bando alle ciance, scopriamo ogni cosa insieme!

Dove vive Enrico Papi? Non tutti lo sanno

È uno dei conduttori della televisione italiana più amati in assoluto, Enrico Papi. Entrato a far parte di questo mondo davvero giovane, il simpaticissimo romano ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Tanto da diventare, come dicevamo, tra i volti più richiesti e voluti del piccolo schermo nostrano.

Amatissimo e con una carriera alle spalle davvero immensa, conosciamo di lui ogni cosa. Anche se siamo certi, però, che non tutti sanno dove vive Enrico Papi. Ebbene: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il conduttore televisiva viva fuori Italia. Ed, in particolare, in Florida. Sia chiaro: non sappiamo se adesso sia ritornato in Italia oppure no. Fatto sta che, da quanto si legge, sembrerebbe che abbia vissuto proprio a Miami insieme a tutta la sua famiglia.

