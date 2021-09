Marco Masini è un amatissimo ed apprezzato cantante, ma avete mai visto sua sorella? La loro somiglianza è impressionante.

Siete pronti ad una nuova ed emozionante puntata di Domenica In? Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, a partire dalle ore 14:00, Mara Venier si troverà al timone di un appuntamento piuttosto imperdibile del suo programma. Nello studio televisivo di Roma, come anticipato, ci saranno degli ospiti davvero incredibili. Ed, oltre a parlare di Coronavirus e dell’emergenza che ha toccato anche i più piccoli, la padrona di casa dedicherà ampio spazio anche alla musica e al cinema. Tra i tantissimi ospiti che si alterneranno in diretta, infatti, ci sarà anche lui: Marco Masini.

Leggi anche –> Anticipazioni Domenica In del 26 Settembre

Il 18 Settembre scorso, l’amatissimo cantante ha compiuto gli anni. Ed è proprio per questo motivo che Mara Venier ha pensato di festeggiarlo davvero alla grande. Marco Masini sarà ospite a Domenica In. E siamo certi che, oltre ad una parentesi dedicata alla sua musica, il cantante si racconterà senza troppi peli sulla lingua. In attesa di scoprire cosa dirà in diretta, siete curiosi di vedere anche voi sua sorella? Ci pensiamo immediatamente.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Avete mai visto la sorella di Marco Masini? Sono due gocce d’acqua

Al di dà dell’aspetto professionale di Marco Masini che, diciamoci la verità, sappiamo davvero benissimo, cosa sappiamo sull’amatissimo cantante. Ad esempio, voi avete mai visto sua sorella? Se la risposta è negativa e siete curiosi di scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. In attesa della puntata di quest’oggi, abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram del magnifico interprete ed abbiamo rintracciato un suo scatto in compagnia di sua sorella.

Leggi anche –> Avete mai visto i tatuaggi di Marco Masini? Sono proprio lì, non tutti lo sanno

Purtroppo, abbiamo pochissime notizie in merito sulla sorella di Marco Masini. L’unica cosa che, però, sappiamo è che si chiama Susanna. E che la somiglianza con suo fratello è piuttosto impressionante. Siete pronti anche voi a notarlo? Vi accontentiamo subito:

Eccoli, Marco e Susanna Masini: due vere e proprie gocce d’acqua. Non sappiamo quanti anni di differenza ci siano tra loro, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: il legame tra di loro è davvero immenso.