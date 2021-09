Margherita Buy è una splendida attrice, ma avete mai visto sua figlia Caterina? È bellissima, ma c’è un dettaglio che non sfugge.

Sarà proprio lei la regina indiscussa di questa Domenica pomeriggio. Protagonista del nuovo film di Nanni Moretti, che uscirà tra pochissimo in tutte le sale cinematografiche, la splendida Margherita Buy sarà tra le ospiti di questo secondo appuntamento di Domenica In. In diretta da Roma e nello studio televisivo con Mara Venier, la straordinaria attrice si racconterà tra carriera e vita privata.

A tal proposito, in un nostro articolo di qualche mese fa, vi abbiamo raccontato abbondantemente la vita privata dell’attrice, ma voi avete mai visto sua figlia? Dalla storia d’amore con Renato De Angelis, durata poco meno di 20 anni, Margherita Buy è diventata mamma di Caterina. Voi l’avete mai vista? Spulciando con attenzione il canale Instagram dell’attrice, siamo riusciti a rintracciare uno scatto della giovanissima ragazza. C’è un dettaglio che, però, né ai nostri occhi e né a quelli del suo pubblico social, è passato inosservato. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Caterina è la figlia di Margherita Buy, l’avete mai vista? Occhio a quel dettaglio

Insieme a Marco Masini, anche Margherita Buy sarà tra le ospiti di questa nuova puntata di Domenica In. In attesa, però, di poter scoprire cosa racconterà e riserverà per l’amatissimo pubblico di Mara Venier, scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Attualmente, sembrerebbe che Margherita Buy sia single. Dopo ben 16 anni dall’inizio della sua storia d’amore con Renato De Angelis, i due si sono detti ‘addio’. Nonostante la fine del loro matriomonio, la coppia sarà per sempre legata dalla loro unica figlia, Caterina. Ecco. Voi l’avete mai vista? Siamo riusciti a rintracciare un suo scatto sul canale Instagram dell’attrice. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima! Agli occhi di tutti, però, c’è un dettagli che non è affatto passato inosservato. Di quale parliamo? Scopriamolo insieme!

Eccola, Caterina De Angelis, nonché unica figlia di Margherita Buy. Bellissima, vero? Come darvi torto! Ma avete notato che mamma e figlia sono letteralmente due gocce d’acqua? E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo!