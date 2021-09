Pechino Express, le novità della nuova edizione: conduttore, cast completo, dove si svolgerà e quando andrà in onda

Tutto pronto per le riprese della nona edizione di Pechino Express: chi parteciperà e cosa c’è da sapere sull’avventura che sta per iniziare.

Sta per tornare uno dei programmi più amati: la nuova edizione di Pechino Express è ormai alle porte e si preannuncia davvero imperdibile.

Sono state rese note le dieci coppie che prenderanno parte alla prossima avventura e al timone ci sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca. Giunto alla sua nona stagione, il seguitissimo reality verrà trasmesso su Sky e in streaming su NOW. I concorrenti stanno per iniziare le riprese del fantastico viaggio che li vedrà protagonisti, ma per gustarci tutto ciò dovremo attendere il 2022.

La meta sarà il Medio Oriente e il percorso toccherà la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Luoghi che formano la cosiddetta “rotta dei Sultani” e dove hanno regnato i sovrani islamici che hanno reso grande la civiltà orientale.

In arrivo anche una clamorosa novità: non era mai accaduto prima, vediamo di cosa si tratta!

Pechino Express 2022: i segreti della nuova edizione e una clamorosa novità

Chi sono i protagonisti che, attraverso il loro percorso, ci faranno vivere un’esperienza indimenticabile?

Ecco l’elenco completo:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio”

Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli”

Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati”

Nikita Pelizon e Helena Prestes – “Italia-Brasile”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – “Mamma e Figlia”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker”

Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti”

Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi”

Un cast promettente che, cosa mai successa prima, potrà spostarsi non solo in autostop ma anche in treno, trattore, dromedario e barca. Il premio in palio sarà destinato ad delle ONG operative nei Paesi visitati.