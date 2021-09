Sonia Bruganelli si è immortalata insieme a Giancarlo Magalli, scoppia il ‘caos’ sui social: arriva la replica di Adriana Volpe.

A distanza di qualche ora dalla quinta puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli ha catturato l’attenzione dei suoi followers in un vero e proprio batter baleno. Il motivo? Uno scatto insieme a Giancarlo Magalli! “Le serate divertenti organizzate all’ultimo minuto”, scrive l’opinionista del GF Vip a corredo di questa foto che la ritrae insieme all’amatissimo conduttore televisivo. Dopo qualche istante dalla pubblicazione dell’istantanea, però, la Bruganelli è stata letteralmente invasa dai commenti dei suoi sostenitori. “Sei perfida”, si legge tra essi. Ecco, ma perché? Beh, è davvero semplice: Giancarlo Magalli non è altro che colui che, per diverso periodo, è stato un collega di Adriana Volpe, ma anche colui che, una volta abbandonato ‘I Fatti Vostri’, non si è risparmiato a lanciare frecciatine alla conduttrice.

È proprio per questo motivo, quindi, che alcuni dei followers di Sonia Bruganelli hanno visto in questa foto con Magalli una sorta di ‘smacco’ nei confronti di Adriana Volpe. È davvero così? Chi lo sa! In ogni caso, però, la foto ha scatenato un ‘caos’ social e la replica della Bruganelli non si è fatta attendere.

Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli insieme: “Sei perfida”, la replica non tarda

Una scatto semplicissimo, quello condiviso da Sonia Bruganelli insieme a Giancarlo Magalli, ma che, immediatamente, ha scatenato un ‘caos’ social. Appena pubblicata la foto, infatti, alcuni dei sostenitori social dell’opinionista del GF Vip si sono riversati a suo corredo per commentare. Ed esprimere tutta la loro disapprovazione per questo ‘gesto’.

“Sei perfida”, si legge. Oppure, “Dicono coincidenze. Io non ci credo, penso che tu hai qualche problema: si chiama cattiveria”, recita un commento. Insomma, la foto in compagnia del conduttore non è affatto passata inosservata. E la replica della Bruganelli, ovviamente, non si è fatta attendere. Guardate un po’ qui:

Insomma, si legge chiaramente: sembrerebbe che lo scatto con Giancarlo Magalli non abbia affatto a che vedere con i vecchi rancori tra lui ed Adriana Volpe. Cosa ne pensate voi?

La reazione di Adriana Volpe

Cosa ne penserà Adriana Volpe di tutto questo? Qualche ora fa, la conduttrice è intervenuta su Instagram. Ed, attraverso una serie di IG Stories, ha detto: “Vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento? Che belle che sono! Ma quanto sono bellini? Tanto! Dio li fa e poi li accoppia! Ci vediamo Lunedì”, ha detto la Volpe.

Insomma, così come quella di Sonia Bruganelli, anche la reazione di Adriana Volpe non si è affatto fatta attendere. Cosa ne pensate?