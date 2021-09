È stato il vincitore di Amici nel 2011, quello che è successo subito dopo la sua vittoria vi lascerà davvero sconcertati: l’avreste mai detto?

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata di Amici? Iniziata, in via del tutto eccezionale, Domenica 19 Settembre, questa nuova edizione del talent si sta dimostrando davvero imperdibile. E, come al solito, ricca di sorprese. A partire dal corpo docente parzialmente rivoluzionato fino a dei talenti incredibili, quest’anno la scuola di Amici si prospetta unica ed inimitabile. In attesa,però, di scoprire cosa ci riserveranno questi lunghi mesi che precedono il serale, facciamo un piccolo passo indietro. E scopriamo cosa fanno oggi alcuni dei suoi ex partecipanti e vincitori. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Roberta Buonanno. La ricordate? Concorrente di Amici 7, la cantante è riuscita ad aggiudicarsi il secondo posto sul podio. Ricordate, però, il vincitore di Amici 11?

Correva esattamente l’anno 2010 quando il simpaticissimo cantautore entrava a far parte della scuola di Amici e conquistava tutti. Da quel momento, il suo cammino è stato tutto in ascesa. Non soltanto, infatti, si è aggiudicato un posto al serale, ma è anche riuscito ad aggiudicarsi il titolo da vincitore. Com’è cambiata la sua vita dopo? Scopriamolo!

È stato il vincitore di Amici nel 2011: com’è cambiata la sua vita dopo il talent

Dimenticarlo nella scuola di Amici nel 2011, è davvero impossibile. Stiamo parlando proprio di lui: Virginio! Vincitore di quell’edizione del talent, il giovanissimo cantautore ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno per via del su incredibile talento. È proprio per questo motivo che il suo percorso all’interno della scuola non soltanto è stato tutto in ascesa, ma ha saputo regalare delle emozioni davvero impressionanti.

Sono trascorsi 10 anni dal momento della sua vittoria, ma com’è cambiata la vita di Virginio dopo? Ebbene. Non ve lo sareste mai immaginati, ma è fortemente rivoluzionata. Ed, ovviamente, in meglio. Dopo il trionfo, Virginio ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed è riuscito ad aggiudicarsi non soltanto la vetta di tantissime classifiche musicali, ma ha anche vendute numerosissime copie di dischi e vinto diversi premi.

Insomma, una carriera d’oro, non c’è che dire. D’altra parte, non avevamo assolutamente dubbi!