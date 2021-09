Quando ha partecipato a Vite al Limite aveva solo 23 anni e pesava già 310 kg: la sua storia è choc, oggi si mostra proprio così.

Sono davvero tantissime le storie che sono state raccontate nel corso di queste nove stagioni di Vite al Limite, eppure questa che vi spiegheremo tra pochissimo è tra quelle che ha maggiormente lasciato col fiato sospeso. Entrata a far parte del programma di Real Time a soli 23 anni e con un peso che raggiungeva i 313 kg, la paziente del dottor Nowzaradan aveva alle spalle una storia piuttosto choc. Come tutti gli altri suoi colleghi, avete ragione!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Nicole abbia iniziato ad avere questo rapporto compulsivo ossessivo col cibo davvero da giovanissima. Quando, a causa dei cattivi rapporti con sua madre e la tossicodipendenza di entrambi i suoi genitori, la giovane era solita sfogare tutta la sua rabbia nel cibo. Col passare del tempo e con il suo diventare mamma, purtroppo, le cose non sono affatto migliorate. E, col timore che i suoi figli potessero perderla da un momento all’altro, ha preferito rimettersi in forma. Com’è diventata oggi? Guardatela un po’.

Vite al Limite, a soli 23 pesava già 310 kg: oggi è irriconoscibile, guardatela qui

Nicole Lewis ha deciso di prendere parte a Vite al Limite per la sua eccessiva voglia di ritornare in forma. Aveva ben 23 anni, due figli da accudire e un peso che raggiungeva i 310 kg e che non le permetteva affatto di svolgere una vita normale. Da qui, quindi, la decisione di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per riappropriarsi della sua vita.

Purtroppo, nel bel mezzo del suo percorso nella clinica, Nicole ha dovuto abbandonare il programma per un immediato ritorno in Ohio, città dove viveva e dove, si legge, sia stata sfrattata. Nonostante questo, però, sembrerebbe che la forza di volontà e d’animo della Lewis è stata più forte di tutto. Ed oggi, come mostrano le sue foto su Instagram, è più in forma che mai.

La storia di Nicole, senza alcun dubbio, può essere di insegnamento per tantissime persone.