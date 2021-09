Ainett Stephens è tra le concorrenti del GF Vip, ma vederla in questa foto vi lascerà davvero senza fiato: sono trascorsi 15 anni, che tuffo nel passato.

Era esattamente il 2014 quando Ainett Stephens, dopo aver cavalcato la cresta dell’onda per anni ed anni, diceva ‘addio’ al mondo dello spettacolo. Dopo la sua partecipazione al programma di Italia Uno ‘Chiambretti Supermarket’ come opinionista e showgirl, la splendida venezuelana per anni non è stata più una presenza fissa del piccolo schermo nostrano per circa 7 anni. Da poco meno di una settimana, però, tutto è cambiato. Insieme a Carmen Russo, Katia Ricciarelli ed altri nomi illustri dello spettacolo italiano, la bellissima Ainett è entrata nel cast del GF Vip. Per la prima volta in assoluto, quindi, la showgirl ha preso parte ad un reality.

Leggi anche –> Gf Vip, il dramma di Ainett: “Mia mamma e mia sorella scomparse nel nulla”

Come si evolverà il suo percorso? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Anche se c’è da dire che, fino a questo momento, si è dimostrata una protagonista indiscussa. Nel frattempo, però, siamo andati a spulciare il suo canale Instagram. E siamo riusciti a rintracciare uno scatto davvero incredibile. Sono trascorsi ben 15 anni dalla foto e, vi assicuriamo, vederla vi lascerà davvero senza parole. Ecco perché!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ainett Stephens, questa foto vi lascerà di stucco: sono trascorsi 15 anni

In attesa di poterla rivedere questa sera su Canale 5, abbiamo spulciato con attenzione il suo profilo Instagram ed abbiamo rintracciato uno scatto di Ainett Stephens che, senza alcun dubbio, vi lascerà davvero senza parole.

Leggi anche –> Ainett Stephens, avete visto dove vive? L’attenzione cade proprio lì

Arrivata in Italia nel 2004, in men che non si dica le splendida modella ha iniziato una carriera davvero incredibile. E il suo successo è aumentato ancora di più nel lontano 2006. Perché proprio quest’anno? La risposta è semplicissima: dopo una parentesi da conduttrice e protagonista di un calendario, la modella è approdata nel programma di Pino Insegno, ‘Il Mercante in fiera’. Ha vestito i panni della famosa ‘Gatta Nera’. Ed ha cavalcato la cresta dell’onda. Da quel momento, infatti, Ainett è stata richiestissima in tv. Ed amatissima. Ricordate com’era? Eccola qui:

Sono trascorsi 15 anni, ricordate? Eppure, Ainett Stephens è ancora adesso bellissima. Siete d’accordo?