Alex Belli è tra i concorrenti del GF Vip, ma ricordate com’era ai tempi di Centovetrine? Sono trascorsi più di 10 anni: farete fatica a crederci!

Davvero incredibile, fino a questo momento, il percorso di Alex Belli nella casa del GF Vip, vero? Entrato a far parte del cast dei concorrenti nel corso della primissima puntata di questa sesta edizione, il famosissimo attore ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Il motivo? Beh, la risposta è piuttosto semplice: avete notato il suo fascino? Davvero irresistibile, il buon Belli non è assolutamente passato inosservato agli occhi del pubblico italiano.

Attore famosissimo, Alex Belli ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda subito dopo il ruolo di Jacopo Castelli nella seguitissima soap opera italiana ‘Centovetrine’. Lo ricordate? Correva esattamente la decima stagione quando l’attore è entrato a far parte del cast. Ed ha riscosso un successo davvero impressionante. Sono trascorsi, però, circa 10 anni dall’addio di ‘Centovetrine’, eppure siete curiosi di fare un passo indietro. E, soprattutto, scoprire com’era a quei tempo il buon Belli? Ci pensiamo immediatamente!

Com’era Alex Belli ai tempi di Centovetrine? Sono trascorsi anni: incredibile crederci!

Ad oggi, Alex Belli ha dalla sua parte un fascino davvero irresistibile. Ricordate, però, com’era ai tempi di Centovetrine? È proprio nella famosissima ed amatissima soap opera italiana che l’attore si è fatto conoscere al pubblico italiano. E, seppure il suo personaggio sia risultato piuttosto ostico e spietato, ha saputo conquistare l’attenzione di tutti. Come si mostrava, però, ben 10 anni fa?

Quando vedrete Alex Belli ai tempi di Centovetrine, ne siamo certi, resterete davvero sorpresi. Seppure siano passati poco più di dieci anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, si può chiaramente constatare che Jacopo Castelli non è affatto cambiato nel corso del tempo. Certo, ai tempi della soap opera, il buon Belli era decisamente più giovane, questo è certo. Nonostante questo, però, si vede chiaramente che è completamente rimasto identico. Non credete alle nostre parole? Guardate coi vostri stessi occhi:

Diteci la verità: abbiamo ragione, vero?