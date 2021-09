Avete mai visto la sorella di Andrea Casalino, modello tra i concorrenti del GF Vip? Spunta una foto su Instagram: somiglianza impressionante!

Si rincorrevano da diverso tempo, ormai, le voci che vedevano Andrea Casalino nuovo concorrente del GF Vip, adesso è proprio arrivata la conferma. Entrato a far parte del cast di questa sesta edizione del reality nel corso della sua seconda puntata, il giovanissimo modello ha conquistato immediatamente i riflettori su di sé. E, diciamoci la verità, specificare il motivo è assolutamente inutile. Bellissimo modello ed attore in diverse fiction di successo, il trentottenne vanta di una carriera davvero impressionante. Come andrà a finire, però, il suo percorso nella casa del GF Vip? E, soprattutto, Andrea potrà essere tra quelli che andrà dritto in finale? Chi lo sa: al momento, è ancora troppo presto da scoprire! In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Andrea Casalino entra di diritto tra le vere e proprie stelle di Instagram. È proprio qui che, spesso e volentieri, il giovanissimo modello si diletta a condividere ogni cosa sulla sua vita e famiglia. A tal proposito, voi avete mai visto sua sorella? Ci pensiamo immediatamente!

Andrea Casalino al GF Vip, avete mai visto sua sorella? È bellissima quanto lui

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Andrea Casalino non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori sulla sua vita. Non soltanto su quella lavorativa, sia chiaro, ma anche quella ‘privata’ e familiare. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare un suo tenerissimo scatto in compagnia di sua sorella. Al momento, non abbiamo tantissime informazioni in merito su di lei. Quello che, però, ha immediatamente catturato l’attenzione è l’impressionante somiglianza che c’è tra loro.

Voi avete mai visto la sorella di Andrea Casalino? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo: resterete davvero impressionati dalla sua bellezza, ma anche dall’incredibile somiglianza con suo fratello. Eccoli insieme:

Sono due vere e proprie gocce d’acqua, siete d’accordo?