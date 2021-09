Anticipazioni della puntata del GF Vip del 27 Settembre: previste scintille in studio, accadrà davvero di tutto, appuntamento imperdibile.

È iniziata una nuova settimana e con essa, ovviamente, è iniziata anche una nuova settimana all’insegna del GF Vip. Proprio stasera, Lunedì 27 Settembre, andrà in onda la quinta puntata del reality. E siamo certi che, così come tutte le altre scorse puntate, sarà davvero indimenticabile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplicissima: accadrà davvero di tutto!

A distanza di tre settimane dall’inizio di questa sesta edizione del GF Vip, il reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, si sta dimostrando, ancora una volta, una vera e propria certezza per il palinsesto. Ricche di incredibili novità e colpi di scena, ciascuna puntata sta intrattenendo milioni e milioni di telespettatori. E riscuotendo un successo davvero impressionante. Nel corso dell’appuntamento scorso, ad esempio, abbiamo assistito al confronto tra Amedeo Goria e sua figlia Guenda. Oppure, allo scontro tra Tommaso Eletti, primo eliminato del reality, e la sua ex fidanzata Valentina. Siete curiosi, però, di sapere cosa accadrà stasera? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip di Lunedì 27 Settembre: le anticipazioni, cosa accadrà?

Nuova puntata del GF Vip e, come al solito, nuovissime emozioni. Cosa accadrà, però, nel corso di questa puntata del 27 Settembre? Al momento, non ci sono tantissime anticipazioni ufficiali. Da quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che siano previste delle vere e proprie scintille!

Sul web, infatti, si dice che, molto probabilmente, il confronto/scontro tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge potrebbe seriamente continuare anche stasera. Ed, addirittura, da quanto si apprende da Amedeo Venza, sembrerebbe che l’attuale fidanzata del campano potrebbe entrare in casa per un confronto con l’ex corteggiatrice. Sarà davvero così? Chi lo sa! Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Ricordiamo, infatti, che vi è ancora il televoto aperto. E colui che sarà il meno votato, badate bene, non sarà l’eliminato di questa sera, bensì sarà il primo nominato di Venerdì. Chi sono coloro al ballottaggio? Eccoli qui:

Chi tra loro, quindi, non sarà il preferito dal pubblico ed avrà l’accesso diretto alle nomination di Venerdì 1 Ottobre? Chi lo sa: lo scopriremo solo vivendo! Nel frattempo, vi ricordiamo l’appuntamento di questa sera: stesso ora e stesso canale!