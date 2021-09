Anticipazioni della puntata de I Bastardi di Pizzofalcone di Lunedì 27 Settembre: clamorosa new entry in squadra, è proprio lei.

Vi è piaciuta la prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone? Intitolato ‘Fuochi’, il primo appuntamento della famosissima ed amatissima serie televisiva è stato letteralmente imperdibile. Cosa succederà, però, nel corso di questa sera? Ebbene: stando a quanto si apprende dalle anticipazioni di Lunedì 27 Settembre, sembrerebbe che assisteremo ad un grandissimo colpo di scena. In particolare, si legge che la squadra dei bastardi si arricchirà di un nuovo elemento. Avete letto proprio bene, si! Insieme ad Aragona, Lojacono, Di Nardo, Romano, Pisanelli e Calabrese, ci sarà una nuovo poliziotta che verrà trasferita al commissariato di Pizzofalcone. E, vi assicuriamo, anche lei, così come tutti i suoi colleghi, ha una storia piuttosto particolare alle spalle.

Ovviamente, i colpi di scena non sono affatto finita qui. Oltre ad indagare su chi ha fatto esplodere, come abbiamo potuto vedere a fine stagione scorsa, l’autobomba fuori il ristorante di Letizia, i Bastardi di Pizzofalcone avranno a che fare con un altro caso: la misteriosa scomparsa di un’insegnante. Scopriamo qualche cosa in più.

I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni di Lunedì 27 Settembre: cosa accadrà

A distanza di una settimana dal ritorno de I Bastardi di Pizzofalcone, la serie televisiva tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni è pronta a ritornare sul piccolo schermo con un episodio davvero imperdibile.

Cosa accadrà, però, stasera 27 Settembre? Ebbene: stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che, come al solito, la squadra di poliziotti verrà messa a dura prova. Ciascuno di loro, infatti, sarà impegnato nel caso di un’insegnante scomparsa. Chi sarà stato? Il marito, che a quanto pare non nutriva più affetto nei suoi confronti? Chi lo sa!

Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Come dicevamo, i ‘bastardi’ accoglieranno nel proprio team una nuova ‘recluta’. Chi è? Lei si chiama Elsa Martini, giovanissimo commissario che ha dovuto abbandonare il suo commissariato di appartenenza dopo essere stata accusata di aver ucciso un pedofilo. Da questa accusa, ovviamente, Elsa ne è uscita innocente, ma a nulla è servito: il suo trasferimento è stato immediatamente eseguito.

Insomma, se questi sono i presupposti, siamo certi che l’appuntamento di questa sera sarà davvero indimenticabile. Voi cosa ne pensate?