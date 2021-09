Carlo e Camilla, dopo anni spunta il retroscena: “Crisi di nervi” a pochi giorni dal matrimonio

Sposati dal 2005, Carlo d’Inghilterra e Camilla Shand hanno rischiato che il matrimonio saltasse: colpa di una “crisi di nervi”.

Quella tra Carlo e Camilla è una delle storie d’amore più controverse, discusse e chiacchierate nell’ultimo secolo.

Prima di raggiungere la felicità, i due hanno avuto un percorso molto travagliato: dopo una relazione segreta durata circa 30 anni, la coppia ha potuto finalmente pronunciare il fatidico “sì”.

Fino all’ultimo però, gli ostacoli non sono mancati: perfino poco prima del matrimonio, il rischio che saltasse tutto c’è stato eccome. E’ l’esperta reale Penny Junior a rivelare questo retroscena sconosciuto, ecco cosa accadde.

Carlo e Camilla, successe ad un passo dal matrimonio: la verità emerge solo ora

Conosciutisi nel lontano 1971, Carlo e Camilla si innamorarono perdutamente ma la loro unione fu impedita dalla Regina Elisabetta a cui la duchessa non piaceva per niente.

Camilla sposò così nel 1973 il fidanzato ufficiale Andrew Parker-Bowles, mentre nel 1981 Carlo si unì in matrimonio con Diana. L’amore però non scomparve e per 32 anni furono una coppia clandestina.

Il 9 aprile del 2005 finalmente il loro sogno si realizzò, ma non tutti sanno cosa accadde pochi giorni prima. Penny Junior ha raccontato che la duchessa cominciò ad avvertire i sintomi di una fortissima sinusite che la costrinse a letto, ma in realtà “era terrorizzata”. “Più che la sinusite, a bloccarla sotto le coperte era una crisi di nervi”, rivela la biografa reale riportando le parole di un’amica della coppia, Lucia Santa Cruz: “L’avvicinarsi del giorno del matrimonio la stava stressando tantissimo. Letteralmente non riusciva da alzarsi dal letto”.

Aiutata dalla sorella Sonia Annabel Elliot, Camilla riuscì a riprendersi: “Ok se non ti vesti da sola ti vestirò io. Ti infilerò io dentro il tuo abito da sposa”, le disse. Il resto è storia.