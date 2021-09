Clamoroso colpo di scena: Maria De Filippi ‘smaschera’ un tronista e prende una drastica decisione, cos’è successo

A poche settimane dall’inizio, Uomini e Donne regala il primo grande colpo di scena: la decisione della De Filippi sul tronista è clamorosa.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da pochissime settimane ma il primo colpo di scena è già arrivato. Si tratta di una clamorosa decisione che la De Filippi è stata costretta a prendere nei confronti di un tronista.

E’ quanto anticipa il sito “Il Vicolo delle News”, secondo cui durante la puntata registrata ieri, domenica 26 settembre, la conduttrice ha cacciato dal programma uno dei due ragazzi titolari del trono classico.

Il dating show di Canale 5, in onda da oltre vent’anni, ha delle regole ben precise e ben note, eppure qualcuno ogni tanto tenta si sottrarvisi. Secondo l’indiscrezione trapelata, sarebbe Joele Milan ad aver dovuto lasciare il programma su invito di Maria.

Ma perché? Cosa è accaduto?

Uomini e Donne, Maria De Filippi scopre l”inganno’: tronista deve lasciare la trasmissione

Su “Il Vicolo delle News” si legge che mentre Joele ballava con la corteggiatrice Ilaria, avrebbe detto alla ragazza delle frasi che non sfuggite alla redazione. Convinto che i microfoni fossero spenti, il tronista ha proposto ad Ilaria di ricambiare il segui del suo amico per potersi sentire tramite il profilo social di quest’ultimo. Ovviamente, il tutto di nascosto dalla redazione.

Ebbene, scoperto l”inganno, lo staff avrebbe avvertito la De Filippi che avrebbe preso immediatamente una decisione. Fatte sedere tutte le corteggiatrici al centro dello studio, avrebbe chiesto ai ragazzi di chiarire e invitato Joele ad andarsene. Anche Ilaria ha lasciato il programma.

Non sarebbe però la prima volta che il ragazzo ha mentito. Nel video di presentazione aveva raccontato di aver scoperto la sua ex fidanzata a letto con un altro, ma la ragazza ha smentito tutto tramite social. Su Instagram aveva pubblicato un messaggio diretto proprio a lui: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita”.

Non resta che attendere la messa in onda della puntata per capire eventuali altri dettagli sulla vicenda.