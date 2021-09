Avete riconosciuto chi è questo famoso attore italiano da bambino? In queste ultime ore, si sta parlando solo di lui: chi è.

Vi è mai capitato di condividere sui vostri rispettivi canali social scatti ‘privati’ o appartenenti al vostro passato? Decisamente si, non abbiamo dubbi! Come un vero e proprio diario segreto virtuale, i profili Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok e chi più ne, più ne metta, sono diventati una sorta del nostro riflesso. Attraverso loro, infatti, siamo soliti condividere le nostre sensazioni, opinioni e, perché no, anche scatti del tutto inediti. E, sia chiaro, non siamo affatto gli unici a farlo! Anche le celebrità italiana lo fanno spesso e volentieri. È il caso, ad esempio, di questo famosissimo attore italiano.

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, il simpaticissimo ed amatissimo interprete non perde occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico social. Lo ha fatto anche qualche tempo fa. Quando non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi followers quando era soltanto un bambino. A questo punto, però, la domanda la facciamo a voi: l’avete riconosciuto? In queste ultime ore, non si fa altro che parlare di lui.

Riconoscete questo famosissimo attore italiano da bambino? È proprio lui

Avete seguito la prima puntata de ‘I bastardi di Pizzofalcone’? A distanza di qualche anno dalla fine della seconda stagione, la famosissima serie televisiva è ritornata sul piccolo schermo. Ed ha regalato dei primi episodi davvero incredibili. Vi sareste mai aspettati un colpo di scena del genere? Noi no, dobbiamo ammetterlo! Ecco. Se vi dicessimo che questo dolcissimo bambino raffigurato in foto è proprio uno dei suoi attori principali, ci credereste?

Guardate con attenzione lo scatto riproposto in alto! Vi assicuriamo: non sarà affatto difficile capire di chi stiamo parlando dopo aver fatto questo! Siete curiosi di sapere, però, chi è questo famosissimo attore da piccolo? Ebbene: è proprio Antonio Folletto, nonché Marco Aragona de I Bastardi di Pizzofalcone, ad essere questo dolcissimo bambino.

Diteci la verità: siete riusciti a riconoscerlo?