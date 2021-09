Il campione Aldo Montano è tra i partecipanti del GF Vip, ma avete mai visto sua moglie? Le sue foto vi lasceranno senza fiato.

Incredibile, ma vero: Aldo Montano è uno dei concorrenti del GF vip. Reduce da un incredibile Olimpiade, la sua ultima, il campione azzurro ha deciso di rimettersi in gioco in tutt’altre vesti. E, a distanza di qualche anno dalla sua partecipazione a La Fattoria, in compagnia di Katia Ricciarelli ed altri Vip, ha preso parte a questa sesta edizione del reality. Sin da subito, l’atleta ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. E, sia chiaro, l’ha fatto non soltanto per il suo fascino, ma anche per il suo carattere da leader. Sempre pronto a mettersi in gioco e mai disposto a tirarsi indietro, Aldo Montano è tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del GF.

Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Se dal punto di vista sportivo conosciamo ogni minima cosa, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sfera sentimentale? Nel corso del suo brevissimo video di presentazione, Aldo ha dichiarato di aver messo la testa a posto. E di aver ritrovato l’amore. Ma di chi è il merito? Avete mai visto, quindi, sua moglie?

Avete mai visto la moglie di Aldo Montano? È bellissima!

Nel corso del suo breve video di presentazione per il GF vip, quindi, Aldo Montano ha raccontato di essere stato, per anni ed anni, al centro del gossip, ma che, ormai da diverso tempo, ha trovato l’amore. Ed è drasticamente cambiato! Cosa sappiamo, però, in merito? Recentemente, il campione azzurro è diventato papà per la sua seconda volta, ma chi è sua moglie?

La donna che ha fatto, e lo fa ancora adesso, battere il cuore di Aldo Montano si chiama Olga Planchina. Ha origini russe. Ed è davvero bellissima. Nata nel 1997, la moglie di Aldo Montano è una modella affermata. E, da quanto si legge, anche lei un’atleta pazzesca. Pensate, è stata campionessa nella corsa 400 metri.

I due, da quanto si legge, si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Sono, infatti, convolati a nozze in Siberia con una cerimonia piuttosto intima e privata. E, rispettivamente nel 2017 e nel 2021, sono diventati genitori di due splendidi bambini.

