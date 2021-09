GF Vip Gianmaria Antinolfi: chi è Greta, età, lavoro, Instagram della presunta compagna dell’imprenditore napoletano.

Il GF Vip 6 è iniziato solo da qualche settimana, ma nella casa più spiata della tv è già accaduto di tutto. Primi amori, prime liti e prime discussioni: il clima nel reality si fa sempre più incandescente. E tra i protagonisti assoluti di questi primi giorni c’è senza dubbio lui, Gianmaria Antinolfi. Nella casa, l’imprenditore napoletano ha ritrovato la sua ex, Soleil Sorge, e tra i due gli scontri sono stati già tanti. Ma, ex a parte, in molti si chiedono: Gianmaria è single o impegnato?

Ebbene, questo non è ancora chiaro. Sin dai primi giorni in casa, il napoletano ha parlato di una persona con cui si stava frequentando. Una persona che ha definito speciale. Scopriamo di chi si tratta.

GF Vip, chi è Greta, età, lavoro, Instagram della presunta fidanzata di Gianmaria Antinolfi

Di lei non si sa molto, ma la presunta fiamma di Gianmaria Antinolfi si chiama Greta Giulia Mastroianni. Di Milano, la ragazza è estranea al mondo dello spettacolo ed ha un profilo Instagram privato, con poco più di 3000 followers. La conoscenza tra i due è iniziata da poco, ma nella casa Gianmaria ha ammesso di provare un sentimento fortissimo per lei, pur non definendosi ancora innamorato. Durante una chiacchierata con Raffaella Fico e Carmen Russo, il napoletano ha raccontato che questa frequentazione va avanti da un mese e mezzo, poco tempo per capire se è realmente innamorato. Quel che è certo, però, è che è una persona importante per lui.

La relazione continuerà anche dopo l’avventura al GF Vip 6? Staremo a vedere. Nel frattempo, però, Greta e Gianmaria potrebbero incontrarsi anche prima! Secondo quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram, la ragazza potrebbe entrare proprio questa sera per un acceso confronto con Soleil!

La notizia non è ufficiale, ma se fosse davvero così, aspettiamoci scintille! E voi, cosa ne pensate del percorso di Gianmaria al GF Vip? Vi sta convincendo o siete dalla parte della Sorge?