Gf Vip: in puntata con trucco e luci, ecco come sono in casa appena sveglie: alcuni scatti delle ‘vippone’ al naturale.

Nella casa del Grande Fratello, si sa, non si può fingere a lungo. Nonostante usare strategie sia previsto dal regolamento, il reality mostra la vera natura dei concorrenti, che sono ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere, sin dal momento in cui si svegliano. Niente filtri, in tutti i sensi! Se durante le puntate in diretta siamo abituate a vederle con trucco e luci tipiche della prima serata, durante la settimana le concorrenti si mostrano al naturale.

Siete curiosi di vedere come sono alcune vippone in versione ‘acqua e sapone’? Ecco alcuni scatti direttamente dalla casa che vi lasceranno senza parole.

Gf Vip, le concorrenti senza trucco: alcuni scatti delle vip appena sveglie, in versione ‘acqua e sapone’

C’è da dirlo: quest’anno la bellezza nel cast femminile del GF Vip è davvero tantissima. Ed è possibile notarlo soprattutto durante la settimana. Si, perché se per la puntata serale le vip passano ore a truccarsi e a farsi belle, nelle altre ore della giornata si mostrano al naturale. Soprattutto di mattina, appena sveglie.

È il caso di Manila Nazzaro, che non ha alcun problema a mostrarsi senza trucco. La sua bellezza, anche al naturale, lascia senza fiato:

Anche Soleil Sorge ama il look “nude”. Anche durante le puntate, d’altronde, l’ex tronista di Uomini e Donne sceglie sempre un make up molto semplice. Eccola durante uno sfogo in confessionale:

Lulù è una delle tre principesse Selassié, forse quella che ama truccarsi in maniera più vistosa. In molti, però, le hanno fatto notare che sta molto bene senza trucco:

Direttamente da Uomini e Donne, Sophie Codegoni è bellissima anche senza un filo di trucco. In casa si mostra spesso al naturale e il suo viso lascia senza fiato:

Un’altra coppia di bellissime, quella formata da Raffaella Fico ed Ainett Stephens. Anche senza make up le due showgirl sono incantevoli, soprattutto quando sorridono come in questo scatto:

Eccentrica, con trucchi super elaborati ed abiti estrosi. Non siamo abituati a vedere Francesca Cipriani in versione ‘acqua e sapone’, ma la gieffina è davvero incantevole nella sua semplicità. Eccola senza make up e con gli occhiali, che indossa molto spesso in casa:

Insomma, la vera bellezza non ha bisogno di trucco e le vippone ne sono un esempio. E voi, state seguendo questa edizione del reality show di Canale 5? Avete già i vostri preferiti?