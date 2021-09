E’ incinta, l’amatissima ex concorrente del Grande Fratello aspetta una bambina: il dolce annuncio arriva all’improvviso.

In questi anni, sono state tante le edizioni del Grande Fratello che ci hanno conquistato. Molte sono rimaste nel cuore dei telespettatori, ed in particolare lo sono i concorrenti. Come vi abbiamo svelato, proprio un’amatissima ex concorrente del reality è in dolce attesa.

Stiamo parlando di una delle protagoniste che ha fatto parte dell’edizione dei personaggi non ‘vip’, ma che, grazie a questa partecipazione, sono divenuti famosi e rimasti nel cuore di molti. Ricordate Sheila Capodanno? La bellissima ex concorrente ha fatto parte dell’undicesima edizione del Grande Fratello, quando, al tempo, c’era Alessia Marcuzzi: è stata proprio lei a dare il lieto annuncio.

L’ex concorrente del Grande Fratello è incinta: l’annuncio è arrivato all’improvviso sui social

Tante le edizione del Grande Fratello che sono rimaste nel cuore dei telespettatori, e tanti i concorrenti che hanno lasciato il segno. Ve l’abbiamo già svelato, Sheila Capodanno, un’amatissima ex partecipante del reality, ha svelato di essere in dolce attesa.

L’annuncio è arrivato tramite il suo seguitissimo profilo instagram. Sheila ha dato la lieta notizia, pubblicando una foto insieme al suo compagno Bruno Gregianin, e qui, ha mostrato il pancione: “Ti aspettiamo…”, ha scritto a corredo dell’immagine.

A quanto pare, la coppia è in attesa di una bambina. Sheila è divenuta nota nel 2010 per aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, reality allora condotto dall’amatissima Alessia Marcuzzi. Con la sua forte ed esuberante personalità ha conquistato fin da subito i telespettatori. Dopo l’esperienza al gf, Sheila Capodanno ne ha fatta di strada!