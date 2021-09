Ha interpretato Jonathan Kent in Smallville: com’è oggi l’attore dopo 15 anni, vederlo vi lascerà senza parole.

Smallville è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2011; la trama è legata alle avventure di Superman, anche se, come abbiamo avuto modo di vedere, è stata ambientata ai giorni nostri. La storia vede al centro dell’attenzione il personaggio di Clark Kent, interpretato dall’attore Tom Welling.

Leggi anche Ricordate Lois Lane in Smallville? L’attrice ne ha fatta di strada e di cambiamenti!

Clark, arriva nella fattoria dei Kent, dopo una catastrofica pioggia di meteoriti. Viene accolto dalla famiglia, come un figlio, e decidono di adottarlo. Il padre del giovane, Jonathan, è stato interpretato dall’attore John Schneider. Dopo 15 anni, ecco com’è oggi.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

E’ stato Jonathan Kent in Smallville: vedere l’attore dopo 15 anni vi lascerà senza parole

Una delle serie televisive che più ci ha appassionato è Smallville, prodotta dal 2001 al 2011, la messa in onda in Italia è iniziata nel 2002. Al centro della trama, Clark, arrivato nella fattoria dei Kent, dopo una catastrofica pioggia di meteoriti.

Leggi anche Oggi conosciamo l’attore così: In Smallville ha interpretato proprio quel personaggio

Jonathan e Martha Kent lo trovano e decidono di accoglierlo come un figlio, tanto da adottarlo e crescerlo. Pian piano, scoprono che, il piccolo, ha poteri soprannaturali e una incredibile forza. L’attore che ha interpretato il personaggio di Jonathan è John Schneider. Dopo 15 anni, ecco com’è oggi:

L’avreste mai detto? Questa è una foto recentissima e vederlo così, ci lascia senza parole. Schneider è praticamente uguale, sembra che il tempo per lui non sia mai passato. La sua carriera è ricca di successi, sono molti i film in cui ha preso parte. La popolarità, in Italia, è giunta soprattutto grazie al ruolo di Jonathan Kent. In Smallville, l’attore è stato al centro della trama per ben 100 episodi, esattamente dal 2001 al 2006