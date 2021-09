E’ morta Marida Lombardo Pijola, una notizia che abbiamo appena saputo e che ci ha lasciati sgomenti.

Una notizia arrivata poche ore fa, purtroppo, si è spenta Marida Lombardo Pijola. Giornalista e scrittrice, che ha fatto della sua scrittura un volto, dando voce a tantissimi temi importanti e delicati.

La sua profondità e il talento sono stati ben evidenti su numerosi quotidiani, e nella sua carriera, sono molti i libri pubblicati. L’ultimo ‘L’imperfezione delle madri’, è stato pubblicato da La nave di teseo. La notizia della sua scomparsa è arrivata nelle scorse ore. La giornalista si è spenta dopo una lunga malattia, all’età di 65 anni.

Marida Lombardo Pijola si è spenta all’età di 65 anni, dopo una lunga malattia. La giornalista, nella sua carriera, aveva pubblicato per la gazzetta del Mezzogiorno e poi al Messaggero. La sua firma è ben evidente, perchè, Marida è riuscita a dare animo e voce a temi difficili e molto importanti.

Numerosi sono i libri pubblicati dalla scrittrice, come ‘Ho 12 anni faccio la cubista mi chiamano principessa. Storie di bulli, lolite e altri bimbi’, ‘Facciamolo a Skuola, storie di quasi bimbi’ e il romanzo ‘L’età indecente’.

Molti coloro che l’hanno voluta ricordare sui social, come Eleonora Daniele, che su instagram, ha scritto: “Donna di grande sensibilità, attenta ai più deboli, abbiamo portato avanti tante battaglie per i più fragili.. non posso pensare che non ci sei più”, e ancora, anche Serena Bortone che, su Twitter ha scritto: “E’ una notizia terribile. Marida, una donna intelligente, perbene, spiritosa, amorevole. Una bellezza luminosa e rara”. La notizia della scomparsa di Marida Lombardo Pijola è arrivata poche ore fa e ha lasciato tutti coloro che l’hanno amata e seguita in un mare di tristezza.