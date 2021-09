Non indovinereste mai chi è questa attrice: l’abbiamo amata tantissimo in Beautiful, dove ha interpretato per anni una delle protagoniste della soap.

Ben 35 anni di messa in onda senza alcuna interruzione. Si, parliamo di Beautiful, la soap opera americana che ancora oggi tiene incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo. Merito dei continui colpi di scena presenti nella trama, che ogni giorno si arricchisce di nuovi intrighi e misteri. Ma quanti personaggi sono passati per Los Angeles nel corso di tutti questi anni? La risposta è tantissimi! E alcuni sono rimasti nel cuore dei fan.

È il caso del personaggio interpretato dall’attrice che vi mostriamo in foto. Un personaggio amatissimo, che purtroppo ha lasciato la soap tragicamente. Avete capito di chi si tratta? Vi sveliamo tutto!

L’attrice in foto è stata una protagonista super amata di Beautiful: avete capito di chi si tratta?

Il suo grande amore è stato Thorne Forrester, che ha sposato per ben tre volte nel corso degli anni. Una storia tormentata, fatta di tira e molla, ma che è ha emozionato tanto i telespettatori. Si, parliamo di Macy Alexander, figlia di Sally Spectra, una delle protagoniste più amate di Beautiful. La sua è una storia incredibile: Macy, infatti, è stata creduta morta in un incidente automobilistico, ma dopo diversi anni tornerà, lasciando tutti di stucco!

Tornerà con Thorne, che però la tradirà con Darla: i due daranno alla luce una bambina, che chiameranno Alexandra proprio in onore di Macy. Quest’ultima, infatti, perderà la vita ( stavolta davvero) durante un’esibizione canora in un locale, a causa della caduta di un lampadario organizzata da dei malviventi. Una scena tra le più dolorose della storia della soap!

Il personaggio della dolcissima Macy è stato interpretato da Bobbie Eakes, attrice e cantante statunitense, oggi 60 enne. Anche il suo personaggio, infatti, ci ha deliziato con la sua meravigliosa voce. Macy, Thorne e Brooke di Beautiful (Fonte Instagram)

L’attrice ha fatto parte del cast di Beautiful dal 1989 al 2003. E voi, ricordate la storia di Macy a Beautiful?