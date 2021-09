Non tutti conoscono questo retroscena su Francesca Cipriani: l’avreste mai detto?

Francesca Cipriani è tra le concorrenti del GF Vip: non tutti conoscono questo retroscena su di lei: l’avreste mai immaginato?

È la regina indiscussa della casa del GF Vip, Francesca Cipriani. Entrati a far parte della sesta edizione del reality nel corso della sua prima puntata, la splendida showgirl ha saputo dimostrarsi, in un vero e proprio batter balno, una delle sue protagoniste. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Dalla sua parte, Francesca non vanta soltanto di una bellezza davvero incredibile, ma anche di una simpatia e spontaneità pazzesca. Sarà lei la vincitrice di questa edizione? Lo speriamo! In attesa, scopriamo qualche cosa in più su di lei! In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo mostrato com’era Francesca Cipriani ai tempi del GF nel 2006. Siamo certi, però, che non tutti conoscono questo incredibile retroscena sul suo conto.

Amatissima ed apprezzatissima, la Cipriani è tra i volti più richiesti della televisione italiana. Nonostante questo, però, supponiamo che questo retroscena sul conto di Francesca non tutti lo conoscono. Siete pronti a scoprire di che cosa parliamo esattamente? Ci pensiamo immediatamente!

Francesca Cipriani, incredibile retroscena: non tutti lo sanno!

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto esattamente nel 2006. È proprio in quell’anno che, per la prima volta in assoluto, Francesca Cipriani entrava a far parte della casa del Grande Fratello e conquistava davvero tutti. Da quel momento, sono trascorsi più o meno 15 anni, eppure la showgirl continua ad essere tra le presenze televisive più amate in assoluto. Nonostante questo, però, non tutti sono a conoscenza di un retroscena sul suo conto. Siete pronti a scoprirne anche voi di più? Ci pensiamo immediatamente!

In tutti questi anni, abbiamo apprezzato la sua simpatia e bellezza, ma sapete che Francesca Cipriani ha un titolo di studio piuttosto corposo? Da quanto si legge dal web, infatti, sembrerebbe che la bellissima showgirl abbia conseguito la laurea triennale in Scienze Politiche. Insomma, un retroscena davvero pazzesco, non c’è che dire. Di cui, siamo certi, non tutti ne erano a conoscenza.

Ve lo sareste mai immaginati?