Paola Turani, “Quando sarà il momento…”: cos’è successo mentre aspetta il suo primo figlio

Mentre attende il suo tanto desiderato primo figlio, Paola Turani parla ai fan su Instagram: c’entrano alcune domande degli utenti.

Dopo un percorso tortuoso, la bellissima Paola Turani e suo marito Riccardo stanno finalmente per realizzare il loro grande sogno di diventare genitori.

La famosa influencer aveva parlato del malessere che stava vivendo a causa del fatto di non riuscire a restare incinta dopo il matrimonio con l’uomo che ha scelto come coniuge tanti anni fa. Un dolore che l’aveva spinta a decidere di intraprendere il percorso della procreazione assistita.

Miracolosamente, invece, non ce n’è stato più bisogno perché poi la gravidanza è arrivata in modo naturale: una notizia che ha riempito di gioia la coppia che a breve potrà dare il benvenuto al primo figlio.

Come spesso accade sul web, però, la curiosità degli utenti a volte diventa davvero ‘ingombrante’ e la bella Paola si è trovata a dover chiarire alcune cose. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.

Paola Turani incinta del primo figlio risponde alle domande dei follower: l’influencer chiarisce alcune cose

Molto seguita sul suo profilo Instagram, Paola ha ricevuto tanto affetto dai fan quando ha attraversato il difficile periodo caratterizzato da problemi di infertilità di coppia.

Ora che finalmente è in attesa del primo bambino, le capita di ricevere moltissimi messaggi in cui le vengono rivolte domande sull’argomento. Proprio in queste ore, la modella ha raccontato di essere stata lontana dai social per un po’ e di essersi ritrovata tantissimi messaggi nel direct di Instagram. In tanti le chiedevano se fosse assente perché fosse arrivato il momento del parto.

A queste decine di domande, l’influencer ha risposto con un video in cui spiega di essersi semplicemente allontanata qualche ora da Instagram e che il parto non c’entra nulla. “Quando starò per partorire, se avrò le contrazioni, se mi si romperanno le acque…insomma quando sarà il momento…non riuscirò a fare stories, foto, ecc.”, ha detto invitando coloro che la seguono a stare tranquilli.

Non possiamo che dare ragione a Paola e attendere insieme a lei il lieto evento: non vediamo l’ora!