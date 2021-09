Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, dopo la lite sui social, si incontrano nello studio del GF VIP per avere un confronto.

Il Grande Fratello VIP è tornato questa sera di lunedì 27 settembre in onda, come di consueto su Canale 5. Nel pomeriggio, a poche ore dalla diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha regalato al pubblico un’anticipazione inaspettata. Si tratta di un confronto tra Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe: le due opinioniste negli ultimi giorni sono state protagoniste di uno scontro social. Cosa è successo?

Leggi anche Gf Vip, panico in casa: ‘Sta soffocando’, chiama tutti i coinquilini per farsi aiutare

Subito dopo la quinta puntata del reality, la moglie di Paolo Bonolis è uscita con Giancarlo Magalli, ‘nemico giurato’ della Volpe. “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento” è la didascalia di un selfie postato su Instagram dalla Bruganelli che ha fatto scoppiare una vera e propria ‘bomba’. Immediata la risposta di Adriana che, sui suoi canali social, ha ironizzato sull’accaduto: “Che belle le serate organizzate all’ultimo momento, quanto sono bellini. Dio li fa e poi li accoppia… Ci vediamo lunedì”. Alla reazione della Volpe sono seguite diversi ‘botta e risposta’ social tra le due. Il momento del faccia a faccia è arrivato proprio questa sera, in diretta su Canale 5!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

GF VIP, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: il confronto in diretta dopo lo scontro social

Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, dopo il battibecco social, si incontrano questa sera in puntata, al Grande Fratello VIP, per un confronto faccia a faccia!

Leggi anche Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli insieme, scoppia il ‘caos’ sui social: “Sei perfida”, la replica

Sonia ed Adriana si sono incontrate in studio, sulle loro sedie da opinioniste, e sono state protagoniste del primo argomento trattato da Alfonso Signorini! “La realtà è che siamo andati al ristorante, c’erano quattro persone tra cui Magalli. Mi ha chiesto come mi trovavo a lavorare con Adriana. Gli ho detto che ‘siamo molto diverse’. Abbiamo cenato e basta” ha subito spiegato Sonia, aggiungendo di aver inviato un messaggio privato ad Adriana.

Adriana, con i pop corn tra le mani, ha replicato: “Su quel post ci sono persone che hanno commentato. Ti ritengo intelligente, non puoi non sapere cosa avrebbe provocato quella foto. Hai detto ‘Io non sono amica di Adriana’. Al primo incontro io le ho detto ‘Seguimi su Instagram’. Lei mi ha detto ‘Non ho intenzione'”.