Uomini e Donne, Gemma Galgani beccata in dolce compagnia: indiscrezione bomba sulla regina del trono Over.

State seguendo questa nuova edizione di Uomini e Donne? È iniziata da qualche settimana ma i colpi di scena sono già tantissimi. Al centro delle vicende del trono Over, come sempre, c’è lei, Gemma Galgani. Anche quest’anno la torinese è in cerca di un compagno nello studio di Maria De Filippi. Ci riuscirà?

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, scoppia in lacrime in studio: situazione delicata, c’entra sua figlia

Secondo la sua rivale storica Tina Cipollari no. Nonostante la dama si sia ritoccata anche il seno durante l’estate, per l’opinionista non arriveranno uomini realmente interessati a lei. Nelle ultime ore, però, sono trapelate sul web delle immagini che non sono passate inosservate. Gemma è stata beccata in dolce compagnia…. scopriamo di più!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Gemma Galgani beccata in giro per Roma in dolce compagnia: chi è lui?

Sarà l’anno buono per Gemma per trovare l’amore a Uomini e Donne? La nuova edizione del programma di Canale 5 è iniziata da poco, ma, per ora, nessuna nuova conoscenza importante per la regina del Trono Over. La sua acerrima nemica Tina, infatti, sta già punzecchiando la dama, definendo inutili i suoi recenti ritocchi estetici: dopo essersi sottoposta al lifting, Gemma ha ritoccato anche il decolleté. Nelle scorse ore, però, la Galgani è stata beccata per le strade di Roma in compagnia di un uomo! Si tratta di un signore che potrebbe avere all’incirca la sua età: che sia un nuovo cavaliere del parterre maschile con cui Gemma è uscita? Potrebbe essere. A riportare alcune immagini dell’uscita è la pagina Instagram “Uomini e Donne Classico e Over”. Date un’occhiata:

Non ci resta che attendere per scoprire di più su questo “uomo misterioso” che è uscito con Gemma. L’appuntamento con Uomini e Donne è per tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, al consueto orario della 14 e 45. Non perdetevelo!