Uomini e Donne, Ilaria ha colpito entrambi i tronisti: età, lavoro e Instagram della nuova corteggiatrice del Trono Classico.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata solo da qualche settimana, ma i telespettatori si sono già appassionati alle vicende del Trono Over e del Trono Classico. Come per gli scorsi anni, anche quest’anno i due ‘troni’ sono uniti in un’unica super puntata, dove tutti possono interagire con tutti: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E tra le nuove protagoniste del Classico, è stato impossibile non notare la bellissima Ilaria.

Solare e dalla bellezza semplice, la corteggiatrice è piaciuta subito sia a Joele che a Matteo: entrambi i tronisti sono usciti in esterna con lei. In attesa di scoprire di più sul suo percorso nella trasmissione di Canale 5, conosciamola meglio!

Ilaria è una nuova corteggiatrice di Uomini e Donne: età, lavoro ed Instagram

Tutti pazzi per Ilaria! È lei la corteggiatrice che, al momento, è contesa tra i due nuovi tronisti di Uomini e Donne, Joele e Matteo. La ragazza è uscita con entrambi, ma al momento sembra non aver ancora scelto chi corteggiare. In attesa di scoprire di più, abbiamo dato un’occhiata al suo canale Instagram!

Lei si chiama Ilaria Melis, vive a Milano ed è consulente di armocromia, la disciplina che permette, attraverso lo studio dei colori, di trovare le tonalità di make up, abbigliamento o altro più adatte ad ogni persona, in base alle proprie caratteristiche fisiche. Sul suo Instagram possiamo vedere che si è laureata nel 2020. Ecco uno dei tanti meravigliosi scatti postati sui social:

Non ci resta che attendere per scoprire nuove informazioni su di lei e, soprattutto, capire cosa accadrà nello studio di Uomini e Donne. Nasceranno nuovi amori all’interno del trono classico? Appuntamento dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e 45, su Canale 5.