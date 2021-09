E’ l’amatissima attrice di Daydreamer in uno scatto di qualche anno fa: così, riuscite a riconoscerla?

Daydreamer è una soap opera turca andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020 fino a quest’anno, esattamente al 28 maggio 2021. Nell’ultima puntata, i colpi di scena sono stati incredibili.

Finalmente, dopo tante difficoltà, l’amore tra Can e Sanem ha trionfato. Il Signor Divit, infatti, aveva perso la memoria e non aveva più nessun ricordo. Pian piano, sono riaffiorati e il sentimento per la bella scrittrice è esploso. Nella foto che vi abbiamo mostrato, è fotografata la bellissima attrice che ha fatto parte della soap, ma, sembrerebbe essere questo, uno scatto di qualche anno fa: così, riuscite a riconoscerla?

In questo scatto l’amatissima attrice di Daydreamer appare diversa: il suo personaggio è stato amatissimo

Soap Opera di grande successo, Daydreamer ci ha avvolto per un anno circa, facendoci vivere un vero e proprio sogno. La storia d’amore tra Can e Sanem è stata al centro dell’attenzione della trama e ha fatto innamorare i telespettatori. Soltanto nell’ultima puntata, c’è stato il colpo di scena che tutti aspettavano.

L’amore tra i due giovani è esploso più forte che mai! Tanti i personaggi che hanno fatto parte della serie, e tutti hanno lasciato il segno. Osservando questo scatto, riconoscete l’attrice? Anche lei ha fatto parte di Daydreamer, e il suo personaggio è stato amatissimo.

Nell’immagine è presente la bellissima attrice Ceren Tasci, interprete di Ayhan, la migliore amica di Sanem. Il suo personaggio parte insieme a suo fratello Osman. Lo scatto che vi abbiamo mostrato, però, sembrerebbe essere del 2013, perchè Ceren ha così riportato a corredo. L’attrice appare con un look un po’ diverso, con capelli molto più corti. Che dire, la star di Daydreamer è sempre uno spettacolo!