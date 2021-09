Amici, l’annuncio sui social di Sangiovanni: Giulia Stabile ha reagito immediatamente così

Amici, l’annuncio sui social di Sangiovanni manda in visibilio i fan: la reazione di Giulia Stabile non si è fatta attendere.

Sangiovanni è oggi tanto amato ed apprezzato. La sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi l’ha reso una vera e propria star. L’artista nella ventesima edizione del talent è stato sicuramente uno degli allievi più apprezzati dal pubblico da casa.

Proprio domenica 26 settembre, si è presentato ad Amici, che da qualche settimana, ha esordito con la ventunesima edizione, portando il nuovo singolo. E proprio a tal proposito, l’ex allievo di Amici, aveva già dato qualche giorno fa, questo incredibile annuncio. Ma come ha reagito la sua fidanzata, Giulia Stabile? La sua reazione non si è fatta assolutamente attendere.

Amici, l’annuncio di Sangiovanni arriva all’improvviso sui social: Giulia Stabile ha reagito così

Oggi è una vera star, Sangiovanni, con la sua musica non smette di conquistarci. L’abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi, nella ventesima edizione. Entrato nel team di Rudy Zerbi, è riuscito ad arrivare al Serale, e addirittura in finale.

L’artista si è posizionato al secondo posto, dietro la sua fidanzata, Giulia Stabile, che ha trionfato nel talent. Domenica 26 settembre, è stato ospite nel programma di Maria De Filippi, e ha portato il suo nuovo singolo, Raggi Gamma. Qualche giorno prima, tramite il suo profilo instagram, aveva, però, già dato l’annuncio, mandando in visibilio i fan. Tanti i commenti arrivati a raffica in basso al post, ma non è passato inosservato, quello di Giulia Stabile, la vincitrice di Amici.

La fidanzata di Sangiovanni non ha contenuto il suo entusiasmo e ha scritto: “Io sono pronta”, come ovviamente, tutti i follower dell’artista. Ebbene, il nuovo singolo Raggi Gamma è uscito venerdì 24 settembre, voi l’avete ascoltato? E’ fantastico, non trovate?