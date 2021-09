Amici 21, “Sono in difficoltà, mi sento umiliato”: duro colpo, viene sospeso

Amici 21, Il ballerino viene sospeso dalla maestra Alessandra Celentano: “Mi sento umiliato”.

Domenica 26 settembre è andata in onda la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella prima abbiamo avuto modo di seguire la scelta degli allievi, anche se, a molti il giudizio era stato sospeso. Un modo, questo, da parte degli insegnanti, di poterli conoscere meglio in settimana, e poter scegliere con sicurezza.

Mirko Masia, ballerino di 19 anni, è arrivato nella scuola, dopo aver ripreso a danzare da diversi mesi. Dopo un no da parte di Peparini e Todaro, la maestra Celentano ha voluto fargli ‘un regalo di vita’, e dare così la possibilità di stare un mese nella scuola e poter studiare e migliorare. Nella puntata di domenica, però, Alessandra ha sospeso la maglia al ballerino, che ha cercato di spiegare le difficoltà di apprendere uno stile non suo.

Amici 21, maglia sospesa per Mirko: Alessandra Celentano lo riprende in puntata

Una puntata che ha catturato sicuramente l’attenzione di molti, quella di domenica 26 settembre, di Amici di Maria De Filippi. Il talent ha avuto inizio con un largo anticipo e sembra già aver conquistato i telespettatori.

Gli allievi si sono esibiti in studio e i professori hanno confermato o sospeso la maglia. Per Mirko Masia, il ballerino entrato nel team di Alessandra Celentano, dopo aver ballato, non c’è stata la riconferma. La maestra di danza classica ha espresso apertamente il suo giudizio: “Io ti ho fatto questo regalo di vita consapevole che un mese non basta, purtroppo, ho il sospetto, quasi la certezza, che tu non sei portato per la danza. La coreografia è un vero disastro. Ho deciso di sospenderti la maglia, non per quanto riguarda la danza, ma per il tuo comportamento, perchè eri scontento, ti lamentavi in continuazione”.

Il ballerino ha replicato sostenendo che dopo quaranta volte che prova un passo, e non riesce, per lui è un dispiacere. A questo punto è intervenuto Raimondo Todaro che ha cercato di far capire alla Celentano che il suo atteggiamento è sbagliato, perchè umilia un ragazzo. Subito dopo, il ballerino ha ribadito il concetto: “Sono cose che io non ho mai fatto, sono in difficoltà, mi sento umiliato”.