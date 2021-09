Amici, Raimondo Todaro già nella bufera: dure accuse al nuovo professore

Raimondo Todaro, nuovo professore di Amici, è già nella bufera: dure accuse rivolte all’ex professionista di Ballando con le Stelle

Raimondo Todaro è un nuovo professore di Amici: l’annuncio è arrivato nel corso della prima puntata del talent show andata in onda domenica 19 settembre 2021 su Canale 5. Il suo nome era nell’aria, soprattutto dopo l’addio a Ballando con le Stelle. Todaro va ad arricchire il cast del talent show di Maria De Filippi, prendendo il posto di Arisa. Raimondo ovviamente sarà un professore di danza.

Amici, Raimondo Todaro già nella bufera

Dopo appena due puntate, il nuovo professore di Amici è già nella bufera. Un allievo, adesso eliminato, ha mosso dure accuse nei suoi confronti. Stiamo parlando di Nunzio, ballerino che era al ballottaggio con Mirko. Nunzio ha perso il ballottaggio e quando è tornato a casa si è scagliato sui social contro il professore.

Secondo quanto raccontato da Nunzio, il ballerino avrebbe pagato la vicinanza al professore. Nunzio, infatti, è cresciuto nella scuola di Catania di Todaro. A quattordici anni, però, il ballerino ha deciso di prendere un’altra strada. Secondo lui sarebbe stata proprio questa scelta a pesare sulla sua esperienza nel talent show.

“Ora, dal momento che mi viene dato l’aggettivo raccomandato direi che dovete vedere come usare le parole, perché forse era più raccomandato quell’altro con Raimondo che io” – ha dichiarato Nunzio durante una diretta su Instagram – “Sapevo che sarei uscito. Non avrebbe mai votato il ballo e infatti ha fatto come Ponzio Pilato, se n’è lavato le mani chiamando tre giudici”.

Riguardo all’avversario, invece, Nunzio ha dichiarato: “Non c’è mai stata competizione con Mattia, è un bravissimo ragazzo lo stimo tantissimo, ma ho le carte che testimoniano. Lui si è messo a piangere perchè sapeva di non avere chance contro di me, l’aveva detto pure lui tanto che era oggettiva come cosa”.