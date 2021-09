Vera Gemma sorprende tutti con un incredibile annuncio che ha già mandato in visibilio i fan: cosa sta per accadere?

Attrice di grande talento e personaggio televisivo amatissimo, Vera Gemma, è stata al centro dell’attenzione, nei mesi scorsi, per essere stata concorrente de L’Isola dei famosi. In Honduras, ha dato filo da torcere a tutti gli altri naufraghi. Senza peli sulla lingua, Vera ha sempre esposto il suo parere.

Il suo modo di fare così diretto e la sua spontaneità, hanno conquistato il pubblico, tanto che, la sua uscita ha creato non poca amarezza nei migliaia di fan. Ma oggi, l’ex concorrente è pronta a sorprenderci ancora. Sul suo seguitissimo profilo instagram, ha lasciato una notizia straordinaria: siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Tenetevi pronti, noi già lo siamo!

Vera Gemma, l’annuncio arriva all’improvviso e manda in visibilio i fan: cosa ha appena svelato

Vera Gemma con i suoi modi di fare così tanto diretti e con la sua eloquenza, conquista proprio tutti, dobbiamo ammetterlo. Bella, passionale, intelligente, talentuosa, è una vera star! A L’Isola dei famosi non si è mai tirata indietro e ha sempre detto la sua, spesso, andando contro gli altri.

La sua uscita ha creato non poca amarezza, ma i fan, hanno potuto continuare a seguirla dopo questa fantastica esperienza. E proprio sui social, dove, il suo profilo instagram, conta di migliaia di follower, ha dato una notizia incredibile. L’annuncio ha già mandato in visibilio i fan:

Ebbene, sì, Vera Gemma è impegnatissima nelle riprese di un film ispirato alla sua vita: “Ciak, si gira ‘Vera’… film ispirato alla mia vita (che pare essere interessante) di più per ora non posso dirvi, me lo impediscono i due registi austriaci scaramantici”, ha scritto a corredo del post. Noi, non vediamo l’ora, e voi?