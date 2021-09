Ascanio e Katia del Grande Fratello: la rivelazione inaspettata a 15 anni dall’inizio della loro storia

A 15 anni dall’inizio della loro storia d’amore, Ascanio e Katia del Grande Fratello si lasciano andare ad una rivelazione inaspettata

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono una coppia nata nella casa del Grande Fratello. I due hanno partecipato insieme nella quarta edizione del reality show. La loro storia d’amore nacque proprio nella casa più spiata d’Italia e fu quasi un colpo di fulmine, soprattutto per Ascanio. Katia, invece, inizialmente era divisa tra lui e Patrick Pugliese.

La loro storia d’amore va avanti da circa quindici anni. I due si sono sposati il 30 aprile 2005 a Bracciano, in provincia di Roma. La coppia ha avuto anche due figli: Matilda, nata a Roma il 12 novembre 2007, e Tancredi, nato a Roma il 25 febbraio 2013.

Ascanio e Katia del Grande Fratello, la rivelazione dopo 15 anni

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono sposati da circa 15 anni. La loro relazione è nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip ed ha poi preso il volo una volta usciti. I due, infatti, non si sono mai staccati. Sono convolati a nozze nel 2005 ed hanno avuto due figli: Matilda e Tancredi. Sono una coppia affiatatissima, ma ovviamente tra loro ci sono anche alcune discussioni.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la coppia si è lasciata andare ad una confessione inaspettata: “In genere i litigi partono per una mia presa di posizione verso il suo modo di fare con i ragazzi, poi lei diventa una iena. Ha dei modi e un tono di voce alto che detesto, ma lei urla ancora di più”. Ascanio poi spiega: “Restiamo in silenzio per 24 ore oppure ci diciamo le peggio cose. Quando sa di avere torto, mi blocca perfino su Instagram e WhatsApp”.

Nell’intervista, Katia ha poi ammesso, che quello che dice suo marito è vero: “È vero, ma blocco anche mia figlia. È un modo per sfogarmi. A me danno fastidio alcuni suoi atteggiamenti. Ma in genere facciamo pace subito”.