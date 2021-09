Avete presente Biagio Antonacci com’è adesso? Dimenticatelo, in questo scatto è irriconoscibile

Il pubblico conosce Biagio Antonacci da moltissimi anni, ma non tutti lo ricordano come appare in questo scatto di tanto tempo fa.

Tra le voci più belle nel mondo della musica italiana, Biagio Antonacci è sempre stato un artista amatissimo. Originario di Milano, il celebre cantautore ha firmato molti dei più brani più belli degli ultimi trent’anni e continua a mietere successi uno dietro l’altro.

Non tutti sanno che, prima di affermarsi come cantante, Biagio si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri e mentre prestava servizio a Garlasco conobbe Ron. Quest’ultimo lo sottopose ad un provino e, avendone apprezzato le qualità artistiche, lo introdusse nell’ambiente musicale.

Verso la fine degli anni ’80 Antonacci arriva alle Nuove Proposte di Sanremo e inizierà a collaborare anche per altri colleghi famosi come Syria, gli Stadio, Raffaella Carrà, Mietta e Mia Martini.

Proprio insieme a quest’ultima, Biagio compare nello scatto che vogliamo mostrarvi: un’immagine che immortala i due artisti in un momento di allegria condiviso tanti anni fa. Resterete sbalorditi dal cambiamento!

Biagio Antonacci, lo scatto del passato vi lascerà senza parole: completamente diverso!

Sul profilo ufficiale della trasmissione “Che tempo che fa”, è apparsa foto in cui compaiono Biagio e la compianta Mia Martini per l’anniversario della nascita della cantante.

Biagio aveva raccontato che Mia Martini gli fece visita a casa di sua madre a Rozzano e quando lo ascoltò suonare ‘Il fiume dei profumi’ gli disse che quella canzone l’avrebbe cantata lei. “Poi ascoltò ‘Liberatemi’ e mi disse che sarebbe stato un successo pazzesco. E infatti accadde. Ma non accadde solo questo. Certe persone che mi dissero allora di non lavorare con lei perché portava sfortuna (e furono tanti in quel periodo) alla fine la presero sui denti perché il disco vendette moltissimo alla faccia di quelli che oggi non fanno più nemmeno i discografici”, aveva aggiunto.

Impossibile non notare l’incredibile trasformazione del cantante: con i capelli lunghi, senza occhiali e meno barba, l’avreste riconosciuto?