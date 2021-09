“Benvenuta al mondo piccola Sophie”: genitori per la prima volta, gioia immensa per la coppia; l’annuncio da brividi sui social.

“Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a descrivere. Benvenuta al mondo piccola Sophie, Io e la tua mamma ti amiamo immensamente”. Con queste parole, un amatissimo personaggio del momento ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Sophie.

LEGGI ANCHE —–>E’ incinta, l’amata ex concorrente del Grande fratello aspetta una bambina: il dolce annuncio

Una gioia immensa per la coppia, che nel corso di questi nove mesi ha condiviso tanti momenti della gravidanza con i fan. La piccola è nata questa mattina, alle ore 6.57. Una valanga di auguri e messaggi di affetto ha invaso il post apparso sui social. Scopriamo i dettagli di questa dolcissima notizia.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

La coppia lo ha appena annunciato: “Benvenuta al mondo piccola Sophie”, genitori per la prima volta

Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino sono diventati genitori! L’annuncio è arrivato qualche ora fa, attraverso il profilo social del fratello di Pierpaolo Pretelli e della sua compagna. Si tratta del primo figlio per la coppia: entrambi sono giovanissimi, lui 24 anni, lei 20. L’annuncio della gravidanza era arrivato proprio in diretta tv, nella casa del GF Vip 5: Giulio entrò in casa e comunicò a Pierpaolo che presto sarebbe diventato zio! Ecco il messaggio scritto da Giulio sul suo canale Instagram:

Una gioia immensa per la coppia, a cui tutti hanno fatto i migliori auguri. Da Pierpaolo alla zia Giulia Salemi, ma anche tantissimi fan ed amici: su Instagram sono davvero tantissimi i messaggi di affetto per i neo genitori, al settimo cielo per l’arrivo della piccolina.

Non possiamo che unirci a tutti e mandare i nostri migliori auguri di cuore a Giulio ed Alessia per l’inizio di questa nuova meravigliosa vita in tre. E benvenuta al mondo piccola Sophie!