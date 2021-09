Hai mai visto la casa di Gianni Sperti? Una bomboniera, meravigliosa

Hai mai visto la casa di Gianni Sperti? È veramente meravigliosa, sembra quasi una bomboniera: ecco le foto

Gianni Sperti è nato a Manduria, in provincia di Taranto, il 12 aprile 1973, ha 48 anni ed è un personaggio televisivo molto amato e apprezzato. È divenuto famoso come ballerino di numerose trasmissioni di Canale 5. Gianni ha raggiunto il successo con La sai l’ultima?, Buona domenica, ma soprattutto con Amici.

Deve il suo successo sicuramente a Maria De Filippi, che l’ha prima scelto come ballerino professionista nel talent show Amici, e poi come opinionista a Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 ha letteralmente consacrato Sperti. Egli ricopre tale ruolo dai primi anni 2000 in coppia con Tina Cipollari.

La casa di Gianni Sperti è una bomboniera

Nonostante sia nato in provincia di Taranto e ami molto Napoli, Gianni, anche per motivi lavorativi, vive a Roma. Qui ha una casa meravigliosa con vista sulla Capitale. La sua abitazione è semplicemente spettacolare, come possiamo notare da alcuni scatti condivisi dall’opinionista di Uomini e Donne sul suo account Instagram.

Lo stile dell’appartamento è abbastanza ricercato, oltre che semplice e molto cool. La cucina possiede colori neutri ed ha un’ampia vetrata che affaccia su Roma. L’abitazione di Sperti è abbastanza panoramica e dalla sua cucina può apprezzare tutti gli scorci della Capitale. La vetrata, inoltre, consente alla cucina di essere molto luminosa.

Anche il salotto è caratterizzato da uno stile minimal e con colori molto freddi. Sperti ha messo nel salotto un piccolo divanetto e una credenza con alcuni oggetti. Anche in questo caso, la credenza è situata sotto una finestra dalla quale si può vedere il panorama romano.