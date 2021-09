Un drammatico lutto ha colpito Chiara Rabbi e la sua famiglia: la giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha salutato per sempre nonno Eugenio.

Un’ex protagonista di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, è stata colpita da un drammatico lutto. L’ex corteggiatrice del dating show, divenuta poi la scelta di Davide Donadei, ha perso suo nonno Eugenio. Il signore combatteva da tanto tempo contro una malattia che nelle ultime ore l’ha spento, per sempre. Il dolore è troppo forte: la giovane attraverso le sue Instagram story ha parlato ai suoi fan, ai suoi oltre 270 mila follower. Il messaggio d’addio è da brividi.

Uomini e Donne, drammatico lutto per Chiara Rabbi: addio da brividi sui social

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha dovuto salutare per sempre il suo nonno Eugenio che nelle ultime ore si è spento. Il dolore della giovane è troppo forte: “Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza. Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno. Guardami sempre nonno e non lasciarmi mai sola. Ti giuro che a nonna ci penseremo e l’ameremo come hai fatto sempre tu, fino all’ultimo secondo” ha scritto la Rabbi su Instagram.

In seguito con la voce tremolante, ha deciso di parlare ai suoi follower su Instagram. “Da 5 anni combatteva contro questo bastardo, questo male che l’ha massacrato. E’ stata un’agonia, per lui e per tutti” ha raccontato Chiara.

Anche Davide Donadei, il suo fidanzato ha dedicato un pensiero a nonno Eugenio sui social: “Buon viaggio” sono state le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Ci stringiamo attorno alla coppia nata a Uomini e Donne ed al loro dolore.