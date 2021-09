È l’attrice che interpretava Amanda in Melrose Place: rivederla dopo oltre 20 anni sarà un tuffo al cuore

Il suo volto è associato inevitabilmente alla famosa serie americana degli anni ’90: scopriamo com’è oggi Amanda di Melrose Place!

Esattamente 21 anni si concludeva una delle serie tv americane più amate: nonostante non abbia raggiunto il clamoroso successo di Beverly Hills 90210, Melrose Place resterà indelebile nella memoria di noi telespettatori.

I più appassionati ricorderanno che il telefilm approdò sui nostri schermi nel 1993 e le storie dei suoi protagonisti ci accompagnarono per ben 7 anni, fino al 2000. Nato come spin-off di Beverly Hills, nelle sue prime puntate apparivano i personaggi di Kelly Taylor (per un periodo fidanzata di Jake), di David Silver, di Donna Martin e di Steve Sanders.

Ambientato sempre a Los Angeles, anche Melrose Place, fu prodotto da Aaron Spelling. Tra i protagonisti assoluti delle vicende narrate, l’ambiziosa Amanda Woodward. Curiosi di scoprire come appare a distanza di più di 20 anni l’attrice che la interpretava?

Fino a vent’anni fa era Amanda di Melrose Place: com’è oggi l’attrice Heather Locklear

Nata a Westwood, il 25 settembre 1961, Heather Locklear ha preso parte a storiche serie d’Oltreoceano come Love Boat e Dynasty prima di arrivare, nel 1993, a Melrose Place.

Il suo personaggio si inserisce nella trama quando la serie era già iniziata: l’attrice fu chiamata infatti in un secondo momento per tentare di risollevare gli ascolti non proprio entusiasmanti.

Dopo quell’esperienza durata fino al 1999, la ritroviamo in altri importanti film e serie televisive. Purtroppo, anche in seguito ad alcuni problemi con la legge e con la dipendenza da varie sostanze, gli ultimi anni per Heather non sono stati facili, ma ora sembra stia recuperando una vita sana ed equilibrata.

Questo è una delle sue immagini più recenti, che ve ne pare? Che nostalgia, vero?